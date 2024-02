Gaming in 4K: Dieser gut bewertete Monitor von LG ist gerade so günstig wie nie bei Amazon im Angebot

Bei Amazon ist jetzt ein erstklassiger Gaming-Monitor mit 4K und 144Hz von LG im Angebot. Der Preis für das Modell war nie besser!

Wenn ihr wirklich das Maximum an Details aus euren Spielen herausholen wollt, solltet ihr auf einem 4K-Display spielen. Dafür bieten sich entweder TV-Geräte oder eben passende Monitore an. Ein Modell von LG mit 27 Zoll und 144Hz ist bei Amazon gerade richtig günstig zu haben:

Amazon: 4K Gaming-Monitor im Angebot

Das steckt drin: Es handelt sich dabei um den LG UltraGear 27GR93U-B. Der Gaming-Monitor überzeugt mit 4K-Auflösung, einer Bildwiederholrate von 144Hz, HDR und einer geringen Reaktionszeit. Mit 27 Zoll bedient er einer der beliebtesten und gängigsten Größen auf dem Monitor-Markt. Dank HDMI 2.1 könnt ihr auch eure PS5 oder eure Xbox Series X/S anschließen und in 4K mit bis zu 120 fps zocken.

Mit dem Monitor im Angebot entgeht euch kein Detail mehr!

So gut ist das Angebot: Der LG-Monitor ist mit einer UVP in Höhe von 599€ ausgestattet. Bei Amazon ist er allerdings gerade um ganze 20% reduziert. So spart ihr knapp 120€. Der Versand ist kostenlos. Der Preis für das Modell war laut Preisvergleichsseiten zu keinem Zeitpunkt niedriger als aktuell.

Starke Bewertungen

Auf Amazon haben bisher 51 Nutzer eine Bewertung für den Gaming-Monitor von LG abgegeben. Daraus ergibt sich derzeit eine Durchschnittswertung von starken 4,4 von 5 möglichen Sternen. 78% der User vergaben dabei die volle Punktzahl.

Auch die Hardware-Experten von rtings.com haben den 4K-Monitor auf Herz und Nieren getestet und zeigen sich angetan. In ihrer Review ziehen sie im Bereich “Gaming” folgendes Fazit:

Der LG 27GR93U-B eignet sich hervorragend für Spiele. Er hat eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die hoch genug für 4K-Spiele ist, und unterstützt alle gängigen VRR-Formate. Er hat auch eine schnelle Reaktionszeit bei jeder Bildwiederholfrequenz, was zu minimaler Bewegungsunschärfe führt, und er hat eine geringe Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Gefühl. Dank der HDMI 2.1-Bandbreite könnt ihr die Vorteile von Spielekonsolen wie der PS5 und Xbox Series X|S voll ausschöpfen. Leider hat er jedoch ein niedriges Kontrastverhältnis, das die Schwarztöne grau erscheinen lässt, sodass er nicht ideal für Spiele in dunklen Räumen ist.

Pro 144 Hz Bildwiederholfrequenz und VRR-Unterstützung

HDMI 2.1-Bandbreite

Schnelle Reaktionszeit

Geringe Eingabeverzögerung Contra Schwarze Flächen sehen im Dunkeln grau aus

Noch mehr gute Deals und spannende Neuerscheinungen findet ihr in unserer Übersicht. Wir suchen jeden Tag für euch nach den besten Angeboten, attraktiven Rabatt-Aktionen und neuen Produkten, die wir euch dann ausführlich vorstellen. Schaut doch mal vorbei!