Im Rahmen verschiedener Aktionen hat Saturn noch bis Montag um 9 Uhr diverse Gaming-Laptops reduziert, ebenso wie externe Speichermedien.

HP Pavilion Gaming-Laptop 16-a0300ng

Das wird geboten: Das Modell aus HPs Budget-Gaming-Reihe Pavilion bietet mit starker Mitteklasse-Grafikeinheit in Form der Nvidia GeForce RTX 2060 und mit aktuellem Core i7-Hexacore-Prozessor von Intel genügend Rechenleistung für flüssiges Zocken aktueller Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD.

Einzig der Arbeitsspeicher ist mit 8 GByte etwas knapp bemessen, lässt sich jedoch im Zweifelsfall bei Bedarf ohne große Probleme auch nachrüsten.

HP Pavilion Gaming-Laptop 16-a0300ng bei Saturn.de

Eckdaten und Ersparnis

Display 16,1 Zoll, 1.920 x 1.080 Pixel, matt, IPS, 250 cd/​m² CPU Intel Core i7-10750H, 6 x 2,60 GHz (12 Threads / Turbo bis 5 GHz) RAM 8 GB DDR4-2933 (2 x 4 GB) SSD 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD Grafik NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q (Mobile), 6 GB GDDR6 Anschlüsse 1 SuperSpeed USB Type-C, 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4); 1 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gbit/s (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 1 AC Smart Pin; 1 Kopfhörer/Mikrofon kombiniert Wireless Realtek Wi-Fi 5 (2×2) und Bluetooth 5 Kombikarte Akku Li-Ion-Akku, 3 Zellen, 52,5 Wh (bis zu 5,5 Stunden Laufzeit) Gewicht 2,35 kg Abmessungen 37 x 26,25 x 2,35 cm Betriebssystem Windows 10 Home 64 Bit Eingabe Tastatur mit DE-Layout (grün beleuchtet, Nummernblock) Cardreader SD-Card Herstellergarantie ein Jahr

Rezensionen und Tests finden sich im Netz angesichts der erst im Juli erfolgten Markeinführung des Modells noch nicht, jedoch sollte der Laptop hinsichtlich der Eckdaten zumindest Performance-technisch über Zweifel erhaben sein.

Ersparnis: Saturn.de bietet den Laptop derzeit für 1.090,79 Euro statt zur UVP von 1.259 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist das Modell ansonsten ab 1.217,53 Euro gelistet.

Hier geht's zum Angebot:

Darüber hinaus sind allerdings auch noch weitere Gaming-Laptops bis Montag um 9 Uhr reduziert

Seagate Expansion Desktop (10 TB)

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit großen 10 TByte Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist sie Windows-kompatibel. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie auf das Modell.

Seagate Expansion Desktop (10 TB)

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Mit 5 von 5 Sternen wird die Seagate Expansion Desktop in einer Rezensionauf Saturn.de positiv bewertet, wobei keine Vor- und Nachteile herausgestellt werden.

Im Test: Die Webseite realhardwarereviews.com hat die etwas kleinere 8 TB-Version getestet und eine Wertung von 81 Prozent vergeben:

Für einige wird die große Kapazität in Kombination mit guter bis exzellenter Leistung eine Gewinnkombination sein. Für andere ist die kurze Garantie, das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und das blinde Vertrauen in Plastik der Grund für den Untergang. So oder so, Seagate Desktop Expansion 8TB verdient eine ernsthafte Überlegung, da der Angebotspreis sehr verlockend ist.

Ersparnis: Saturn.de bietet die Seagate Expansion Desktop mit 10 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 166,69 Euro statt 220,30 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten mit Versand günstigstenfalls ab 174,49 Euro als lieferbar gelistet.

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind im Rahmen der „Weekend Deals“ aber auch noch weitere externe Festplatten und SSDs reduziert, wie beispielsweise die SANDISK Extreme PRO Portable SSD mit 1 TB für 169,90 Euro statt 179,90 Euro.

Die übrigen Angebote finden sich auf entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop

