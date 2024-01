Eine leistungsstarke Gaming-CPU muss nicht teuer sein, DER Preis-Leistungs-Tipp kostet jetzt weniger als 170€

Bei Mindfactory könnt ihr euch jetzt mit dem AMD Ryzen 5 7500F eine leistungsstarke Gaming-CPU für den AM5-Sockel günstig im Angebot sichern.

Der im September 2022 eingeführte AM5-Sockel von AMD kommt nur langsam in Fahrt. Der Performance-Gewinn ist zwar deutlich sichtbar, aber besonders preislich lohnt sich der Umstieg nur bedingt. Zumindest, bis der AMD Ryzen 5 7500F auch nach Deutschland gekommen ist. Den Preis-Leistungs-Tipp bekommt ihr bei Mindfactory jetzt für günstige 168,97€.

Mindfactory: Gaming-CPU im Angebot

Das ist der AMD Ryzen 5 7500F: Den Ryzen 5 7500F hat AMD ursprünglich exklusiv für den chinesischen Markt entworfen. Offiziell ist der Prozessor in Deutschland auch gar nicht erschienen, weshalb es ihn bisher nur in der Tray-Variante gibt. Die ist eigentlich für Händler vorgesehen, die Komplett-PCs verkaufen und die CPU dort dann eben einbauen können.

Im Vergleich zur Box-Variante gibt es dadurch keine Garantie seitens AMD, das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Im Schadensfall müsstet ihr euch also direkt mit Mindfactory auseinandersetzen. Sonst gibt’s aber keine Nachteile für euch, dafür aber tatsächlich einige echte Vorteile.

Der Ryzen 5 7500F ist nämlich ziemlich stark und der aktuell günstigste Einstieg in den neuen AMD-Sockel. Die Gaming-CPU setzt auf sechs Kerne und liefert eine ordentliche Gaming-Leistung. Gerade, wenn ihr in erster Linie in Full-HD oder WQHD unterwegs seid, solltet ihr euch den Prozessor unbedingt genauer anschauen.

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Kerne 8 Threads 12 Turbotakt 5.00GHz Basistakt 3.70GHz Sockel AMD AM5

So gut ist das Angebot: Laut Preisvergleichsseiten bietet Mindfactory aktuell den besten Preis für die Gaming-CPU. Um Weihnachten herum war diese genau 47 Cent günstiger zu haben, ansonsten war der Preis aber noch nie so gut wie jetzt. Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Prozessor für euren Gaming-PC seid und euch zukunftssicher aufstellen möchtet, ist das der perfekte Deal für euch.

Die besten Deals, Aktionen und Neuerscheinungen findet ihr auch immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag spannende Rabatte und echte Schnäppchen für euch vor. Schaut doch mal vorbei!