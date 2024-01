Preis-Leistungs-Kracher: Das Redmi Note 13 Pro setzt neue Maßstäbe für Mittelklasse-Smartphones

In China erfreut sich das neue Redmi Note 13 Pro bereits großer Beliebtheit und nun ist es auch in Deutschland im Handel verfügbar. Wieder einmal hat der Hersteller Xiaomi gezeigt, dass seine Stärken in der erschwinglichen Mittelklasse liegen.

Die Redmi Note Reihe steht bei Xiaomi seit jeher für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Redmi Notes zu einer der beliebtesten Smartphone Serie des Herstellers macht. Nun steht das neue Redmi Note 13 Pro in den Startlöchern und setzt erneut erfolgreich auf diese Herangehensweise. Bei MediaMarkt könnt ihr das neue Smartphone jetzt schon bestellen!

Das größte Highlight des Redmi Note 13 Pro ist die 200 Megapixel-Kamera, die zuvor im höherpreisigen Xiaomi 12T Pro verarbeitet wurde. Dazu bekommt ihr für 499,90€ die Plus-Ausführung mit 512GB an Speicherplatz, was gigantisch viel ist für diese Preisklasse. So habt ihr auch genug Speicherplatz an Bord, um die hochauflösenden Fotos auch speichern zu können.

Mit der hochauflösenden 200MP Kamera schießt ihr scharfe Bilder und habt dank 512GB Speicher genug Platz dafür.

Ihr könnt euch auch für eine günstigere Variante mit weniger Speicherplatz entscheiden, bei der ihr für 399,90€ immerhin stolze 256GB bekommt.

Weiterhin König der Mittelklasse

Das Redmi Note 13 Pro von Xiaomi präsentiert sich als gelungene Weiterentwicklung in der Mittelklasse. Das 6,67-Zoll-Display mit 1,5K-Auflösung lässt sich dank 120 Hz AMOLED-Technologie flüssig bedienen und mit 1800 nits Helligkeit gut anschauen. Der MediaTek Dimensity 7200 Ultra-Prozessor bietet mit 2,8 GHz eine starke Leistung und ist dank 12 GB RAM gut für mobiles Gaming tauglich.

Der 5,000 mAh Akku unterstützt 120W-Schnellladung für eine vollständige Aufladung in unter 20 Minuten. Das 13 Pro bietet euch mit USB-C, 5G, LTE, Bluetooth 5.3, WiFi 6 und NFC alle modernen Konnektivitäts-Features, die ihr braucht. Nur auf drahtloses Laden müsst ihr verzichten.

Ein ausreichend großer Akku für den ganzen Tag, der schnell wieder aufgeladen ist.

Insgesamt bringt das Redmi Note 13 Pro+ einige High-End-Spezifikationen in die Mittelklasse, darunter die hochauflösende Kamera, der massige Speicher, das IP68-Rating und eine gute Leistung. Mit einem Einstiegspreis von 499,90€ kann es den attraktiven Preis-Leistungs-Trend vom Vorgänger fortsetzen.

Hier sind die technischen Details im Überblick:

Display: 6,67 Zoll; 20:9 1,5K Auflösung (2712 x 1220 Pixel); 120 Hz AMOLED-Display, 1800 nits

6,67 Zoll; 20:9 1,5K Auflösung (2712 x 1220 Pixel); 120 Hz AMOLED-Display, 1800 nits Prozessor: MediaTek Dimensity 7200 Ultra, 2,8 GHz

MediaTek Dimensity 7200 Ultra, 2,8 GHz Grafikchip: ARM Mali G610 GPU

ARM Mali G610 GPU RAM: 8 GB

8 GB Interner Speicher: 256GB / 512GB UFS 3.1

256GB / 512GB UFS 3.1 Kamera: 200 MP Samsung ISOCELL HP3, ƒ/1.65, OIS; 8 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Makrokamera, Frontkamera 16 Megapixel

200 MP Samsung ISOCELL HP3, ƒ/1.65, OIS; 8 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Makrokamera, Frontkamera 16 Megapixel Akku: 5.000 mAh mit 120W Laden

5.000 mAh mit 120W Laden Konnektivität: WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB Typ-C, GPS/GLONASS/BDS, Dual-SIM, NFC, SA/NSA 5G

WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB Typ-C, GPS/GLONASS/BDS, Dual-SIM, NFC, SA/NSA 5G Features: Fingerabdrucksensor unter Display, Stereo-Speaker, IP68

Fingerabdrucksensor unter Display, Stereo-Speaker, IP68 Betriebssystem: MIUI 14 auf Basis von Android 13

MIUI 14 auf Basis von Android 13 Maße / Gewicht: 161,4 x 74,2 x 8,9 mm / 204,5 g