Google Pixel 8: Holt euch jetzt eines der besten aktuellen Kamera-Handys günstig im Angebot

Bei Amazon ist gerade das Google Pixel 8, das Pixel 7a und jede Menge Zubehör von Google günstig im Angebot. Wir haben alle Infos.

Die Aktion wurde erst kürzlich gestartet. Amazon gibt an, dass es sich dabei um “befristete” Angebote handelt. Wie lange die Rabatte aber tatsächlich gültig sind, ist unklar. Solltet ihr euch für eines der Handys oder Geräte interessieren, könnte es sich also lohnen, nicht allzu lange mit dem Kauf zu warten. Hier kommt ihr direkt zur Angebots-Seite:

Amazon: Google Pixel 8 im Angebot

Das Pixel 8 ist erst im Herbst letzten Jahres erschienen und hat die erfolgreiche Smartphone-Reihe würdig fortgesetzt. Google setzt auch bei der achten Generation auf die Stärken, die die Pixel-Reihe in den letzten Jahren ausgemacht haben.

Ihr könnt euch auf eine erstklassige Kamera, eine flüssige und auf die Hardware zugeschnittene Android-Erfahrung und jahrelangen Support einstellen. Nochmal etwas besser ausgestattet ist das Google Pixel 8 Pro, besonders die Kamera bietet hier nochmal mehr Möglichkeiten.

Das Pixel 8 wird in den Farben Hazel, Charcoal und Rose angeboten. Beim 8 Pro stehen Obsidian, Bay und Porcelain zur Auswahl.

Bei Amazon sind aktuell beide Varianten reduziert:

So sieht das Handy in der Farbe “Rose” aus.

Noch mehr Pixel-Deals bei Amazon

Neben dem aktuellen Flaggschiff ist auch eines der beliebtesten Pixel-Modelle der letzten Jahre Teil der Aktion. Das Google Pixel 7a ist eine kleinere, abgespeckte Variante des Pixel 7, die aber trotzdem volle Performance bietet. Das Handy ist praktisch, sieht in den Farben Charcoal, Sea und Snow schick aus und liefert erstklassige Schnappschüsse. Zudem belastet es euren Geldbeutel weit weniger:

Die gesparten Scheinchen könnt ihr direkt in das passende Zubehör investieren. Die Pixel Buds Pro bieten nicht nur erstklassigen Sound, sondern lassen sich auch mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden, was euch das Wechseln vereinfacht. Und mit der Pixel Watch 2 am Handgelenk holt ihr das Maximum aus eurem Handy raus und trackt gleichzeitig eure Gesundheit und euren Schlaf.

In unserer Deal-Übersicht findet ihr darüber hinaus noch viele weitere Angebote, Schnäppchen und Rabatt-Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia. Schaut doch einfach mal vorbei!