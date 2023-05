Schnappt euch Diablo 4 zum Release gratis mit dem GameStar PC Hell Edition und erhaltet damit direkt die nötige Power für das Spiel.

Am 6. Juni 2023 erscheint Diablo 4 für den PC und ihr könnt das heiß erwartete Spiel besonders gut spielen, wenn ihr euch den GameStar PC in der Hell Edition gönnt. Dieser erfüllt nicht nur die Systemanforderungen von Diablo 4 für Full-HD- und WQHD-Gaming, sondern auch fürs Spielen in 4K. Entsprechend könnt ihr euch der Hölle in 4K mit maximalen Details und 60 FPS stellen – dank des GameStar PC Hell Edition. Besonders: Ihr erhaltet mit dem Kauf des PCs Diablo 4 gratis dazu!

Prozessor: Intel Core i7-13700KF (8x bis zu 5,4 GHz, 8x bis zu 4,2 GHz, wassergekühlt)

Intel Core i7-13700KF (8x bis zu 5,4 GHz, 8x bis zu 4,2 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: Asus TUF GeForce RTX 4070 Ti O12G 12 GB GDDR6

Asus TUF GeForce RTX 4070 Ti O12G 12 GB GDDR6 RAM: 32 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast

32 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast Festplatte: 1000 GB M.2 PCIe SSD Kingston NV2

1000 GB M.2 PCIe SSD Kingston NV2 Preis: 1999€

1999€ Inklusive Diablo 4 Standard Edition

Diese Hardware macht die Hölle heiß

Der GameStar PC Hell Edition baut auf eine sehr leistungsstarke Hardware. Der Gaming-PC ist perfekt fürs Spielen in WQHD mit hohen FPS geeignet. Zudem ist er in der Lage Spiele in 4K mit 60 FPS zu befeuern.

DLSS 3 und Raytracing in 4K

Die ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti – Bereit für die Hölle!

Mit der ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti könnt ihr DLSS 3 nutzen. Dabei handelt es sich um eine verbesserte Version von NVIDIAs Upscaling-Verfahren. Eure Grafikkarte berechnet die Spiele bei der Technik in einer niedrigen Auflösung und skaliert sie dann auf die native Auflösung eures Bildschirms hoch. Das alles in einer außergewöhnlichen Qualität. Dadurch erreicht ihr noch mehr FPS mit eurem PC ohne dass dieser eine bessere Hardware braucht.

Ein weiteres Technik-Highlight, das ihr mit der GeForce RTX 4070 Ti nutzen könnt, ist Raytracing. In diesem Fall schafft die Grafikkarte das sogar in 4K mit hohen und stabilen FPS. Dadurch sehen die Spiele noch besser aus und ihr könnt euch noch mehr auf die Atmosphäre in Spielen wie Cyberpunk 2077 einlassen. Im GameStar Tech Test schneidet die Grafikkarte stark ab und ordnet sich in der Grafikkarten-Rangliste in der Leistungsklasse 3 ein. Damit ist sie eine echte und leistungsstarke 4K-Gaming-Grafikkarte.

Für diese Leistung braucht es einen coolen Prozessor

Ein höllisch guter Gaming-PC braucht eine passende Kühlung bei der CPU. Für diese sorgt die BoostBoxx Liquid RGB 240mm Wasserkühlung. Sie muss nicht gewartet werden und bietet eine leise sowie äußerst effiziente Kühlung. Mit ihr wird euer Prozessor definitiv nicht zu heiß beim Spielen.

Damit neben der Grafikkarten-Power auch die Leistung der CPU stimmt, ist der Intel Core i7-13700KF verbaut. Der bringt gleich 16 Kerne mit. Seine acht Performance-Kerne laufen mit maximal 5,4 GHz und sind hauptverantwortlich für die Spiele-Performance. Die übrigen acht Kerne erreichen 4,2 GHz und kümmern sich vorrangig um Hintergrundaufgaben, damit ihr ohne Leistungseinbrüche Damit ist das Thema CPU-Limit für euch nicht existent und ihr könnt Spiele ruckelfrei und in bester Qualität genießen.

Upgrade? Kein Problem!

BoostBoxx bietet euch die Möglichkeit über den Konfigurator ganz einfach mit wenigen Klicks Änderungen an der Konfiguration des PCs vorzunehmen. Dabei seht ihr stets transparent wie sich der Gesamtpreis des GameStar PCs verändert.

Mehr Speicherplatz: In der Standard-Konfiguration ist eine 1.000 GB SSD verbaut. Wer mehr Speicherplatz benötigt, kann diese zum Beispiel auf 2.000 GB erhöhen oder einfach eine zweite SSD hinzufügen.

Mit Windows 11: Der GameStar PC Hell Edition wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach Windows 11 hinzufügen. Dann wird euch der PC mit vorinstallierten Betriebssystem geliefert, wodurch ihr direkt loslegen könnt.

Jetzt mit 0% finanzieren

Wer nicht den vollen Kaufpreis auf einmal bezahlen möchte, sondern lieber in bequemen Raten, kann bei BoostBoxx die 0%-Finanzierung nutzen. Dabei bezahlt ihr den GameStar PC Hell Edition in zwölf kleinen Raten zu je nur 166,58€.