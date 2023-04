Selbstbau-PC? Dank dieses 4K Gaming-PC mit Radeon 7900 XT überflüssig

Mit dem MeinMMO PC Dragon Slayer erhaltet ihr brachiale Gaming-Leistung und könnt Spiele in 4K genießen. Zu einem fairen Preis.

Der Gaming-Sommer 2023 wird höllisch heiß, denn mit den Releases von Diablo 4 und Starfield stehen zwei absolute Blockbuster-Spiele vor der Tür. Um die beiden in ihrer besten Qualität genießen zu können, braucht es einen leistungsfähigen Gaming-PC.

Ein solcher ist der MeinMMO PC Dragon Slayer, der in der Lage ist die genannten Spiele in 4K mit hohen FPS darzustellen. In Spielen wie World of Warcraft: Dragonflight könnt ihr in 4K sogar über 100 FPS erreichen. Der Dragon Slayer kann also aktuelle wie künftige Top-Titel erlegen.

Das Beste am MeinMMO PC Dragon Slayer ist allerdings sein Preis. Er kostet nur 1679€.

Wer seinen PC selber zusammenstellt und baut, kann bei den aktuellen Preisen nur wenige Euro sparen. Allerdings gelangt ihr dann nicht in den Genuss von aufeinander abgestimmten Komponenten und einer 3-Jahres-Garantie inklusive deutschlandweitem Abholservice.

Top-Spiel oben drauf: Beim Kauf des MeinMMO PC Dragon Slayer sichert euch durch eine AMD-Aktion derzeit außerdem The Last of Us Part 1. Der Top-Titel der PS4 und PS5 erobert nun den PC und ihr könnt das Spiel mit eurem neuen Gaming-PC gratis in bester Qualität genießen.

Hardware für den High-End-Bereich

Der Dragon Slayer Gaming-PC setzt auf ausgezeichnete Hardware und auf ein hochwertiges AMD-Setup. Euch erwartet 4K-Leistung zum absolut fairen Preis.

Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X (8x 3,8 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen 7 5800X (8x 3,8 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: 20 GB Powercolor Radeon RX 7900 XT Gaming

20 GB Powercolor Radeon RX 7900 XT Gaming Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance RGB Pro

16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance RGB Pro Festplatte: 1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 1679€

Im Benchmark mehr als konkurrenzfähig

Bei genauer Betrachtung sieht man wie gering die Unterschiede der Radeon 7900 XT zu den teureren Grafikkarten ist.

Die GameStar hat die AMD Radeon RX 7900 XT Grafikkarte zum Release getestet und gegen andere potente Grafikkarten antreten lassen. Dabei schlägt sie sich sehr gut wie ihr im Benchmark sehen könnt. Beim sehr anspruchsvollen Spiel Cyberpunk 2077 liefert sie in Full-HD und WQHD bei Ultra-Einstellungen mehr als 100 FPS und kratzt im 4K-Modus an den 60 FPS. Diese können dann dank AMD Smart Access Memory (AMD SAM) und AMD FidelityFX Super Resolution (AMD FSR) noch übertroffen werden.

Was vor allem ins Auge springt, ist, dass die Radeon 7900 XT bei Cyberpunk 2077 fast so schnell ist wie die wesentlich teurere GeForce RTX 4080. Selbst zur doppelt so teuren RTX 4090 fällt der Unterschied nicht so gewaltig aus. Entsprechend ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der AMD Radeon 7900 XT sehr gut und macht sie zu einer großartigen Grafikkarte für den MeinMMO PC Dragon Slayer.

Hochwertige Komponenten runden das Paket ab

Neben der erwähnten Grafikkarte überzeugt der MeinMMO PC Dragon Slayer auch beim Prozessor. Hier kommt der AMD Ryzen 7 5800X zum Einsatz. Die CPU bietet acht Kerne mit je 3,8 GHz und sorgt mit seiner Leistung in Spielen dafür, dass ihr nicht in ein CPU-Limit lauft. Entsprechend erwartet euch eine hervorragende Kombination aus GPU und CPU bei diesem Gaming-PC. Dank der verbauten Wasserkühlung ist zudem die Temperatur des Prozessors stets unter Kontrolle.

Mit den 16 GB DDR4-RAM mit 3600 MHz von Corsair erwartet euch ein sehr schneller Arbeitsspeicher. Außerdem ist es eine ausreichende Menge um aktuelle Top-Spiele zu spielen und gleichzeitig noch anderes am PC zu nutzen wie Spotify, Twitch, Netflix oder ähnliches. Durch die RGB-Funktion des RAMs erhält der Dragon Slayer zudem noch ein schickes Aussehen.

Für genügend Speicherplatz sorgt die Kingston NV2 SSD mit 1 TB. Diese bietet eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit von 3.500 MB/s. Mehr als genug für alle Spiele und damit die Ladezeiten möglichst gering ausfallen. Auch euer Betriebssystem profitiert von dieser Leistung und es wird noch schneller.

AMD SAM & FSR für noch mehr Leistung

Wie beim Punkt Benchmark erwähnt, könnt ihr aus eurem MeinMMO PC Dragon Slayer noch mehr Leistung herausholen. Dadurch, dass dieser Gaming-PC auf ein AMD-Setup setzt, könnt ihr AMD SAM und AMD FSR nutzen. Beides zusammen sorgt dafür, dass euer PC je nach Spiel bis zu 20 Prozent mehr Leistung bietet.

AMD SAM sorgt dafür, dass eure CPU den Speicher eurer Grafikkarte ohne Umwege ansprechen kann, was automatisch zu mehr Leistung führt. Des Weiteren handelt es sich bei AMD FSR um eine Bild-Skalierungs-Technologie.

Dank dieser muss die AMD Radeon 7900 XT nur eine niedrigere Auflösung bewältigen als euer Monitor eigentlich hat. Das sorgt für mehr FPS. Damit ihr dennoch die richtige Auflösung zu sehen bekommt, greift die Technologie ein und skaliert die Bilder hoch. Dabei gibt es praktisch keinen nennenswerten Qualitätsverlust.

Mehr Power gewünscht? Kein Problem!

BoostBoxx bietet die Möglichkeit euren MeinMMO Dragon Slayer Gaming-PC einfach aufzurüsten. Der Konfigurator gibt euch jeweils weitere mögliche Komponenten vor, die ihr mit einem Klick als Upgrade auswählen könnt. Natürlich wird dann der PC entsprechend teurer, aber ihr erhaltet auch mehr Leistung.

Zum Beispiel könntet ihr die Grafikkarte zu einer AMD Radeon 7900 XTX aufrüsten, dem aktuellen Flaggschiff von AMD. Wie ihr dem Benchmark weiter oben entnehmen könnt, gewinnt ihr damit in einem Spiel wie Cyberpunk 2077 nochmal 10 FPS in 4K.

Sollten euch der RAM oder der Speicherplatz zu wenig sein, lässt sich beides ebenfalls ganz einfach über den Konfigurator vergrößern. Schlussendlich könnt ihr auch ein Betriebssystem hinzufügen und erhaltet euren PC dann direkt einsatzbereit mit vorinstalliertem Windows.