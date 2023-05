Schnell sein lohnt sich: Streng limitierter Gaming-PC mit RTX 3070 Ti für nur 999€

Günstiger gab es noch keinen MeinMMO PC mit der RTX 3070 Ti. Euch erwartet bestes WQHD-Gaming, aber das Angebot ist stark limitiert.

Der MeinMMO PC Meteor ist jetzt für nur 999€ zu haben und ein absoluter Preis-Leistungs-Traum. Allerdings ist der Vorrat an PCs, die es zu diesem Preis gibt, deutlich limitiert. Entsprechend lohnt es sich schnell zu sein, wenn ihr einen Top-Gaming-PC mit GeForce RTX 3070 Ti-Grafikpower wollt. Sichert euch jetzt die Gaming-Maschine bei BoostBoxx!

Beim Kauf profitiert ihr außerdem von drei Jahren Herstellergarantie inklusive deutschlandweitem Abholservice. Dazu erhaltet ihr den PC professionell zusammengebaut, sodass ihr direkt loslegen könnt.

Das Preis-Leistungs-Wunder für WQHD-Gaming

Für nur 999€ gibt es einiges an leistungsfähiger Hardware. Vor wenigen Monaten wäre ein solcher Preis noch undenkbar gewesen. Die fallenden Grafikkartenpreise haben es nun aber ermöglicht einen derart starken Gaming-PC für unter 1.000€ zusammenzustellen. Sichert euch den MeinMMO PC Meteor solange der Vorrat reicht – es lohnt sich! Denn euch erwartet diese potente Hardware:

Prozessor: Intel Core i5-12400F (6 Kerne mit bis zu 4,4 GHz)

Intel Core i5-12400F (6 Kerne mit bis zu 4,4 GHz) Grafikkarte: Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti V2 8GB GDDR6X

Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti V2 8GB GDDR6X Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB)

16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast (2x 8GB) Festplatte: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2 Preis: 999€

Alle Vorteile und Nachteile auf einen Blick:

Pro WQHD-Gaming mit maximalen Details und mehr als 80 FPS

4K-Gaming mit mittleren Details mit mehr als 30 FPS möglich

Raytracing-Unterstützung mit starker Leistung

DLSS 2.0 für noch mehr FPS

Leistungsstarker und effizienter Prozessor Contra Kein WLAN integriert (kann optional hinzugefügt werden)

Diablo 4 ist mit diesem Gaming-PC kein Problem

Der MeinMMO PC Meteor ist mit seiner Hardware sogar bestens auf die nächsten Blockbuster-Spiele vorbereitet. Der Gaming-PC erfüllt alle Anforderungen (via GameStar), die Blizzard für Diablo 4 fürs Spielen in 4K mit 60 FPS mit maximalen Details ausgibt.

Wir empfehlen den Gaming-PC insgesamt fürs WQHD-Gaming oder Full-HD-Gaming mit sehr hohen FPS einzusetzen. Bei diesen Auflösungen ist der PC dank der ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti in der Lage aktuelle und kommende Top-Spiele mit hohen FPS und in bester Qualität darzustellen. Das alles inklusive Raytracing.

Mit bis zu 4,4 GHz und sechs Kernen liefert der Intel Core i5-12400F genug Leistung um in allen Spielen zu überzeugen. Abgerundet wird diese Power mit 16 GB RAM DDR4 und dem ASUS PRIME H610M-A D4-Mainboard. Für ausreichend Speicherplatz sorgt die 1.000 GB M.2 NVMe-SSD von Kingston. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MB/s gibt es keine Spiele oder Anwendungen, bei denen die Leistung durch die Festplatte verzögert würden.

Individuelle Upgrades? Kein Problem!

Der Gaming-PC ist euch an mancher Stelle nicht leistungsstark genug oder ihr wollt zum Beispiel ein anderes Gehäuse? Dann könnt ihr das ganz einfach im BoostBoxx-Konfigurator einstellen. Dort lassen sich Änderungen an der Konfiguration vornehmen und damit den MeinMMO PC Meteor noch mehr an eure Wünsche anpassen. Die jeweilige Preisänderung könnt ihr ganz transparent im Konfigurator sehen.

Unter anderem könntet ihr folgende Änderungen vornehmen: