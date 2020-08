MediaMarkt bietet zur Gamescom 2020 besondere Angebote für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One. Wir zeigen euch die besten Deals.

Nicht nur bei Saturn fallen für die Gamescom die Preise bei vielen Gaming-Produkten, sondern auch bei MediaMarkt. Anlässlich der Gaming-Messe gibt es hier ebenfalls zahlreiche interessante Angebote.

So lange läuft die Aktion: Die Mega-Gaming-Angebote könnt ihr bei MediaMarkt noch bis zum 31. August um 9 Uhr MESZ wahrnehmen. Zudem gelten sie solange der Vorrat reicht. Es kann also sein, dass etwas bereits vorher ausverkauft ist.

Über 150 Spiele für PC, PS4, Switch & Xbox im Angebot

Top-Angebote für Spiele: Im Gamescom-Deal bei MediaMarkt könnt ihr euch einige Top-Spiele besonders günstig kaufen. Gerade die Angebote für die Konsolentitel sind interessant. Wir haben euch für jede Plattform einmal fünf Spiele und Angebote herausgesucht.

PC-Spiele im Angebot:

PS4-Spiele im Angebot:

Nintendo Switch-Spiele im Angebot:

Xbox One-Spiele im Angebot:

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition stark reduziert

Top-Angebot: Bei MediaMarkt bekommt ihr die Xbox One X in der besonderen Cyberpunk 2077 Limited Edition für nur 324,61 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und rund 130 Euro günstiger als zuletzt. Zudem ist diese Edition der Konsole sonst praktisch überall ausverkauft. Wer also noch eine will, sollte dieses Angebot wahrnehmen.

Das erwartet euch: Die besondere Edition der Xbox One X besticht durch ein Design, das an Night City erinnern soll. Dafür wurde die Konsole mit zahlreichen Texturen überzogen und es gibt leuchtende Elemente. Außerdem stecken diese Inhalte in der Limited Edition.

Xbox One X im Limited Edition-Design

Xbox One Wireless-Controller im Limited Edition-Design

Cyberpunk 2077 – Digitale Vollversion

Die erste Erweiterung nach Release

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate

Weitere Gamescom-Angebote bei MediaMarkt

