Die Gamescom 2020 feiert Saturn mit besonderen Angeboten für euren Gaming-PC, die PS4, Nintendo Switch und Xbox One.

Die Gamescom startet am 27. August um 19:30 Uhr MESZ mit der Opening Night. Die Messe findet rein digital statt und es erwarten euch wie üblich etliche Ankündigungen und tolle Spiele.

gamescom 2020: Streams und Termine – Was ist wo zu sehen?

Passend zur Gamescom gibt es bei Saturn nun die Mega-Gaming-Angebote. Hierbei erwarten euch Deals aus allen Bereichen rund um das Thema Gaming. Sichert euch eine Vielzahl neuer Bestpreise. Wir haben euch dabei einige der besten Angebote herausgesucht.

So lange gelten die Deals: Alle Gamescom-Angebote sind bei Saturn bis zum 31. August um 9 Uhr MESZ und solange der Vorrat reicht, gültig.

MSI Bravo 17 Gaming-Notebook zum Bestpreis

Top-Angebot: Das MSI Bravo 17 Gaming-Notebook kostet im Gamescom-Sale nur noch 973,82 Euro. Das ist ein neuer Bestpreis und zudem 100 Euro günstiger als bisher.

Top-Game kostenlos dazu: Mit dem Kauf des Notebooks qualifiziert ihr euch auch für die kostenlose Beigabe. Hierbei erhaltet ihr einen Code für Assassin’s Creed: Valhalla gratis.

Diese Hardware steckt drin:

Display: 17,3 Zoll Full-HD

Prozessor: AMD Ryzen 7-4800H mit 8 Kernen

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 mit 3200 MHz

Grafikkarte: Radeon RX 5500M mit 4 GB GDDR6

Speicherplatz: 256 GB SSD + 1 TB HDD

Dazu kommt Windows 10 Home zum Einsatz. Der Laptop von MSI ist mit dem niedrigen Preis und der sehr guten Ausstattung gerade für Einsteiger bestens geeignet. Wenn ihr nicht die maximalen Details in Spielen braucht, bekommt ihr hier ein gutes Gaming-Notebook.

Die bisherigen Käufer vergeben entsprechend 5 von 5 Sterne bei Saturn. Sie heben gerade das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor.

Acer Predator Gaming-Monitor für Call of Duty & LoL

Neuer Bestpreis: Wer sich jetzt für den Kauf des Acer Predator XB273UGS Gaming-Monitor mit 27 Zoll entscheidet, der bekommt ihn so günstig wie nie zuvor. Im Gamescom-Angebot von Saturn kostet er euch nur 457,18 Euro – das ist ein neuer Bestpreis.

Das bietet der Gaming-Monitor: Neben dem 27 Zoll Display, das mit 2.560 x 1.440 Pixel auflöst, erwartet euch alles, was ihr für schnelle Spiele wie Shooter und MOBAs braucht. Der Monitor verfügt über G-Sync, eine Reaktionszeit von 1 ms und 165 Hz. Damit ist er bestens für das neue Call of Duty: Cold War oder aktuelle Spiele wie League of Legends geeignet.

Beim Display setzt Acer auf ein IPS-Panel und es kommt HDR400 zum Einsatz.

Roccat Vulcan 121 AIMO Gaming-Tastatur zum Bestpreis

Top-Tastatur zum besten Preis: Im Saturn Angebot der Gamescom bekommt ihr die Roccat Vulcan 121 AIMO Gaming-Tastatur für nur 119 Euro. So günstig gab es die mechanische Tastatur bisher noch nie. Damit ist sie außerdem über 20 Euro günstiger als zuletzt.

Das erwartet euch: Die Roccat Vulcan 121 AIMO hat ein deutsches Tastenlayout. Des Weiteren kommen die Titan Switch Linear zum Einsatz. Diese sollen für schnelle und leichte Tastenanschläge sorgen. Darüber hinaus gibt es ein Advanced Anti-Ghosting, sodass jeder Tastenanschlag registriert wird und natürlich sechs programmierbare Makro-Tasten.

Dazu besitzt die Roccat Vulcan 121 ein hochwertiges und widerstandsfähiges Design.

Spiele für PS4, Nintendo Switch & Xbox One im Angebot

Im Angebot der Gamescom gibt es natürlich auch zahlreiche Spiele günstiger. Darunter absolute Top-Titel.

Weitere Gamescom-Angebote bei Saturn

