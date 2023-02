Gamer kauft neue Nvidia-Grafikkarte, ist extrem enttäuscht – Merkt nicht, dass er ein wichtiges Teil beim Upgrade übersehen hat

Ein Gamer hat Geld für ein Upgrade für eine neue Nvidia-Grafikkarte gespart. Doch nach Monaten ist er unzufrieden und bereut das Upgrade. Dabei ist nicht die Grafikkarte das Problem, sondern die restliche verbaute Hardware.

Ein Nutzer hatte seine alte Radeon RX 570 durch eine GeForce RTX 3060 Ti ersetzt. Auf dem Papier erst einmal ein spürbares Upgrade. Doch so richtig zufrieden ist er nicht, erklärte er nun in einem reddit-Thread:

Die Performance sei kaum besser als vorher und teilweise würden die Spiele sogar ruckeln.

Obendrein würde die neue Karte mit Spulenfiepen nerven.

Er selbst erklärt, dass er das Upgrade ehrlich bereut und ihm die neue Karte nur jede Menge Stress bereitet habe. Zurückgeben wolle er die Karte dann aber auch nicht mehr.

Wo liegt nun das Problem? Auf reddit erklären etliche User, dass sein verbauter Prozessor viel zu schwach sei. Sein Ryzen 5 2600 sei einfach zu alt für die neue Nvidia-Grafikkarte und würde sein System begrenzen. Doch das wolle der Gamer einfach nicht wahrnehmen. So schreibt jemand: „Er ist absolut CPU-limitiert, aber er begreift es nicht.“

Doch was ist überhaupt ein „Bottleneck“ und wann erkennt man, dass Hardware limitiert sein kann?

Gamer zockt 3 Jahre mit falschen Einstellungen seiner Grafikkarte – ein Schalter löst alle Probleme

Bei einem Upgrade kann vergessene, alte Hardware limitieren

Was bedeutet „Bottleneck“ überhaupt? Bottleneck bedeutet, dass oftmals eine bestimmte Komponente den Rest eures Systems ausbremst. Ihr kauft euch etwa eine neue Grafikkarte, aber euer Prozessor hat ebenfalls 10 Jahre auf dem Buckel oder ihr habt noch eine langsame Festplatte (HDD) verbaut. So ein „Bottleneck“ sorgt dann dafür, dass einzelne Komponenten nicht voll ausgenutzt werden können.

Wie erkennt man so eine Limitierung? Häufig erkennt ihr das, wenn ihr eure Hardware unter Last prüft. Im Normalfall sollte sich die Last einigermaßen über die gesamte Hardware verteilen. Limitiert ein Teil, etwa der Prozessor, dann ist das oft schnell erkennbar:

Eurer Arbeitsspeicher ist nur niedrig ausgelastet.

Eure Grafikkarte dümpeln etwa bei 10 %.

Aber der Prozessor ist nahe am Maximum und hat kaum noch Luft nach oben.

Das sind oft hilfreiche Zeichen dafür, dass euer Prozessor nicht mit dem Rest eurer Hardware mithalten kann

Wann passiert so eine Limitierung? Das passiert oftmals dann, wenn Gamer ihr altes System aufrüsten. Oftmals wird dann an die Grafikkarte gedacht, die für viele Spieler geballte Performance im Gaming symbolisiert. Ist dann Geld für ein Upgrade vorhanden, werden gern hunderte Euro in eine neue Grafikkarte investiert – und dabei wird schnell vergessen, dass ein Gaming-PC aus vielen Komponenten besteht.

Insbesondere Anfänger pumpen dann schnell Geld in eine Grafikkarte und sind überrascht, dass die Auswirkungen nicht so groß sind, wie erhofft.

Oftmals wird dann aber vergessen, dass alle Teile eures Gaming-PCs eine wichtige Rolle spielen. Bei alten Systemen reicht es oftmals aus, wenn ihr eure langsame HDD durch eine SSD ersetzt.

Gamer kauft Nvidias schnellste Grafikkarte für unschlagbare 800 Euro – Jetzt dürfte er den “Kauf” bitter bereuen