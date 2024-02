88-jähriger Gamer-Opa wird „ältester männlicher Gaming-Streamer“, erklärt, warum ihm dieser Titel so wichtig ist

Die Spielinhalte, die von Tausenden von Mitarbeitern in Spielefirmen in mühevoller Arbeit erstellt wurden, enthalten eine Menge Weisheit und Lebensphilosophie. Ich hoffe, dass Kinder auf der ganzen Welt die guten Dinge in Spielen wirklich genießen und erleben können. Gleichzeitig können sie das Gelernte auf ihr Leben und ihre Karriere anwenden, und Spiele können sie zu mehr Inspiration inspirieren. Ich hoffe, dass jedes Kind seinen Enthusiasmus beibehalten und ernsthaft ein gutes Leben und eine gute Zukunft führen kann.

Gleichzeitig, so sagte er, möchte er „weiterhin in der Rolle eines Spiele-Bloggers einen größeren Beitrag leisten und junge Menschen anleiten.“

In einem Gespräch mit dem “Guiness-Buch der Rekorde” erklärte er, dass er sich jeden Tag eisern an seinen Tagesablauf hält: Er steht immer um die gleiche Uhrzeit auf, geht zur gleichen Zeit zum Supermarkt und fängt immer um 15:00 Uhr mit dem Gaming an. Ausnahmen gibt es nur, wenn er verreist.

