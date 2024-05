Autor von Game of Thrones erklärt endlich, warum ein Liebling von George R.R. Martin in der Serie fehlt

Die Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ und die Serie „Game of Thrones“ von HBO unterscheiden sich an vielen Stellen. Jetzt hat einer der Autoren endlich erklärt, warum eine Lieblingsfigur von Schöpfer George R.R. Martin in den acht Staffeln überhaupt nicht auftaucht. Achtung: Spoiler-Warnung!

Um welche Figur aus „Das Lied von Eis und Feuer“ geht es? Schon vor Jahren erklärte George R.R. Martin, der kreative Kopf hinter der beliebten Fantasy-Romanreihe, dass Lady Steinherz zu seinen Lieblingsfiguren aus Westeros gehört. Die taucht in der HBO-Serie jedoch zu keiner Zeit auf.

Schon vor Jahren gab’s diesbezüglich Spekulationen sowie Aussagen der Autoren. In einem großen „Game of Thrones“-Special von Polygon erklärte Showrunner Rafe Judkins jetzt, welcher Grund ihm damals von Autor Bryan Cogman (schrieb insgesamt elf Episoden der Serie) für den Verzicht auf Lady Steinherz genannt wurde.

Was war also der Grund laut Bryan Cogman? Der Autor soll Judkins seinerzeit erklärt haben, dass man sich genau überlegen wolle, welche der Figuren man im Laufe der Story von den Toten zurückholt, und man habe sich für die Figur entschieden, die für die gesamte Geschichte am wichtigsten sei.

Die Rede ist natürlich von Jon Schnee. Seine überraschende Auferstehung hätte an Wirkung verloren, wenn vorher bereits andere Figuren von den Toten zurückgekehrt wären.

Kaum eine andere Serie hat einen derartigen Hype ausgelöst wie Game of Thrones.

Eine Stark als wandelnde Zombie-Lady

Wer war Lady Steinherz? Die „Rote Hochzeit“ (auf Englisch: „Red Wedding“) ist eine der einschneidendsten, ergreifendsten und überraschendsten Szenen aus der Romanreihe und Serie. Auf der schicksalshaften Hochzeit verliert unter anderem Catelyn Stark ihr Leben.

Was direkt nach der blutigen Feier passiert, das unterscheidet sich in den Romanen und der Serie jedoch. In den Büchern von Martin wird die Leiche von Catelyn wenige Tage später von Beric Dondarrion, dem Anführer der Bruderschaft ohne Banner, gefunden und wiederbelebt.

Mit der alten Catelyn Stark hat die Wiederbelebte jedoch kaum noch etwas gemein. Ihr Körper ist entstellt, vom tödlichen Angriff und den Tagen, die der Leichnam im Wasser getrieben ist. Sprechen kann sie nur, wenn sie ihre durchgeschnittene Kehle zuhält, und auch dann ist das Rasseln und Krächzen kaum zu verstehen.

Aus Catelyn wird vielmehr die von Rache getriebene Lady Steinherz, die fortan Kosenamen sammelt, wie andere Leute Briefmarken (Schweigende Schwester, Mutter Gnadenlos, die Henkerin). Abgesehen hat sie es auf alle Familien, die am Verrat während der „Roten Hochzeit“ beteiligt gewesen waren.

Welche Gründe könnte es noch für die Streichung von Lady Steinherz gegeben haben? Vor Jahren schon hatten David Benioff und D.B. Weiss das eine oder andere Info-Nugget zu dem Thema fallen gelassen (via Filmstarts). Man wollte die „Rote Hochzeit“ als effektvollen Höhepunkt für sich stehen lassen und Catelyns letzten Auftritt durch die Verwandlung in einen Zombie nicht entwerten.

Außerdem hatten die Showrunner erklärt, dass man die Ereignisse rund um Lady Steinherz, die in den bislang nicht veröffentlichten Romanen von George R.R. Martin passieren werden, nicht vorwegnehmen wollte. Aus genau dem Grund dürften auch einige andere Charaktere aus den Romanen nicht in der Serie aufgetaucht sein.

Wie bewertet ihr die Entscheidung, in der Serie auf Lady Steinherz zu verzichten? Verratet es uns in den Kommentaren! George R.R. Martin hatte an der „Roten Hochzeit“ übrigens noch lange zu knabbern: Der Autor von Game of Thrones denkt nach 13 Jahren an die schlimmste Szene zurück: „Ich habe das Kapitel beim Schreiben ausgelassen“