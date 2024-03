Ultraschneller FPS-Shooter-Monitor mit 240Hz & 1ms Reaktionszeit jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon verfügbar

Ihr sucht einen qualitativen FPS-Shooter-Monitor? Ihr habt einen gefunden. Greift jetzt bei Amazon zu und profitiert vom starken Angebot.

Asus steht in vielerlei Hinsicht für Qualität, denn ihre Geräte sind beständig und leistungsstark. Mit diesem Bildschirm könnt ihr in wunderschöne Welten eintauchen und vor allem bei FPS-Shooter-Spielen dominieren. Spart jetzt 28% und zahlt nur 402,60€ statt 559,90€.

Ein FPS-Shooter-Monitor der Dominanz

Durch eine Bildwiederholungsfrequenz von 240Hz und 1ms Reaktionszeit könnt ihr das Schlachtfeld in starken Shooter-Spielen wie Rainbow Six Siege oder Call of Duty: Modern Warfare III kontrollieren. Nutzt jeden minimalen Augenblick, um zu zeigen, was ein blitzschneller Bildschirm ausmacht. Ihr sucht noch ein tolles Headset für eine saubere Kommunikation? Razer steht für Qualität, also lasst euch dieses Angebot nicht entgehen.

Er verfügt über ein 24,5 Zoll großes FHD-Display mit einem schnellen IPS Panel, das euch lebensechte Farben und superscharfe Details präsentiert. Das Display unterstützt auch DisplayHDR 400, das euch eine verbesserte Helligkeit und Kontrast liefert. Dadurch erhöht sich der Realitätsgrad bei jedem Spiel. Taucht in farbenfrohe Welten wie Elden Ring oder The Witcher 3 ein und erlebt fantastische Abenteuer.

Der ASUS ROG Strix ist G-Sync kompatibel, was bedeutet, dass er für euch mit NVIDIA Grafikkarten zusammenarbeitet, um Tearing und Ruckeln zu reduzieren. Was folgt, sind nahtlose Gameplay-Abläufe. Diese Technologie synchronisiert für euch die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate der Grafikkarte für eine optimale Darstellung, ohne störende Artefakte.

Dieser Bildschirm besitzt vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, HDMI und USB-C. Der ergonomische Standfuß ermöglicht es euch, den Monitor nach euren Vorlieben zu neigen, zu schwenken und in der Höhe zu verstellen, um eine bequeme Sitzposition zu gewährleisten.

Darum lohnt sich eine FHD-Auflösung

Wenn ihr hauptsächlich Shooter oder Strategiespiele spielt, reicht diese Auflösung vollkommen aus. Selbst bei etlichen Open-World-Spielen sieht diese Auflösung nach wie vor knackig aus. Natürlich liegt es immer im Auge des Betrachters. Doch eines solltet ihr stets bedenken, wenn ihr hauptsächlich das Genre rund um „Shooter“ favorisiert.

Ihr spart bei dieser Auflösung viel Leistung ein. Demzufolge kommt ihr auf eine schnelle Bildwiederholrate und müsst nicht so oft wie bei einer 4K-Auflösung aufrüsten. Solltet ihr anstreben, euch ein High-End-System zusammenzimmern, schaut euch die RTX 4090 an. Die ist mittlerweile in etwa auf dem Preis-Niveau der damaligen RTX 3090 angelangt, bietet aber dafür in etwa 70% Mehrleistung.

