Phänomenaler 4K-TV von Samsung ist endlich bei Amazon im Preis gefallen – Quantum HDR & 120Hz

Häufig gestellte Fragen

Bei QLED-Fernsehern werden Quantum Dots verwendet, um das Licht zu erzeugen, das die Pixel auf dem Bildschirm beleuchtet. Diese Quantum Dots sind in der Lage, das Licht präziser für euch zu steuern und eine breitere Farbpalette darzustellen, was zu einer verbesserten Bildqualität führt.

Was ist besser? OLED oder QLED?

OLED-TVs sind den QLED-TVs in vielen Punkten überlegen, häufig aber auch um einiges teurer. Unter anderem sind die QLEDs-TVs besser in hellen Räumen geeignet und können meistens ein höheres Farbvolumen darstellen. Sie verlieren auch nicht mit der Zeit an Helligkeit. Dennoch bieten beide Technologien ihre Vor- und Nachteile. Im Prinzip kommt es ganz auf eurem Nutzungszweck an, wie euer Raum aufgebaut ist und worauf ihr wert legt.