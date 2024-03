Top-Leistung in WQHD: Dieses Custom Modell der Radeon RX 7800 XT ist gerade günstig wie noch nie im Angebot

Bei Mindfactory ist ein Custom Modell der Radeon RX 7800 XT zum neuen Tiefstpreis im Angebot. Schnappt euch jetzt die WQHD-Grafikkarte.

Die PowerColor Fighter Radeon RX 7800 XT ist eine leistungsstarke Grafikkarte, die speziell für anspruchsvolle Gamer entwickelt wurde. Bei Mindfactory ist die GPU jetzt so günstig wie noch nie zuvor!

Alle Infos zum Angebot

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory kostet die WQHD-Grafikkarte jetzt nur noch 509€.

Dabei handelt es sich um den neuen Tiefstpreis für das Custom Modell von PowerColor. Die alte Bestmarke lag bei 539€, aktuell werden bei anderen Anbietern mindestens 550,78€ fällig. Ein echtes Schnäppchen! (Quelle Preisvergleich: geizhals.de)

Die Vor- und Nachteile der Grafikkarte auf einen Blick:

Pro Starke Gaming-Leistung in FHD und WQHD

Raytracing und DirectX 12.0

Drei große Lüfter

Robuste Bauweise Contra In 4K “nur” ordentliche Leistung

Radeon RX 7800 XT: So schlägt sich die WQHD-Grafikkarte

Bei der Leistung liegt die RX 7800 XT in einer Klasse mit der RTX 3080, der RTX 3080 Ti und der RTX 4070. Ihr könnt euch also auf eine starke Gaming-Performance einstellen. In WQHD oder FHD spielt ihr euere Lieblingsgames mit maximalen Einstellungen, Raytracing und hohen FPS.

Das Design der GPU ist schlicht und schick.

In 4K müsst ihr die Grafikeinstellungen je nach Spiel etwas herunterschrauben, um ausreichend flüssige Framerates zu erzielen. Wenn ihr VR-Spiele zocken wollt, seid ihr mit der 7800 XT allerdings sehr gut aufgestellt. Mehr Infos zu den Grafikkarten und wo sich eure aktuelle GPU einsortiert, findet ihr bei den Kollegen von der GameStar.

