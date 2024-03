Google Days gestartet: Holt euch jetzt das Pixel 8 und mehr für kurze Zeit günstiger

Google bietet mittlerweile mit den Pixel-Smartphones, Smartwatches und Buds ein eigenes Ökosystem, das jetzt bei den Google Days reduziert ist.

Das ist die Aktion: MediaMarkt und Saturn haben die Google Days gestartet. Bis zum 31. März könnt ihr im Rahmen der Aktion eine große Auswahl an Produkten des US-amerikanischen Herstellers günstiger abstauben. Hier kommt ihr direkt zur ganzen Aktion:

Google Days: Das sind die besten Angebote

Egal, ob ihr schon länger in Googles Pixel-Ökosystem seid oder erst einsteigen wollt, bei den Google Days von MediaMarkt findet ihr die passenden Deals.

Smartphones: Los geht’s dabei natürlich mit den eigentlichen Highlights im Sortiment, den Handys. Google hat sich seit ein paar Jahren einen guten Ruf und eine eigene Nische im umkämpften Smartphone-Markt gesichert.

Das Pixel 8 hat eine der besten Handy-Kameras überhaupt.

Pixel steht mittlerweile gleichbedeutend mit praktischen Alltags-Handys, die eine tolle Kamera, ein schickes Design und die beste Android-Erfahrung mit einem moderaten Preis kombinieren. Bei der Aktion sind vier Modelle in verschiedenen Farben reduziert:

Zubehör: Neben den Handys bietet Google auch passende Peripherie in Form von Smartwatches und Bluetooth-Kopfhörern an. Die sind natürlich auch mit Geräten anderer Hersteller kompatibel, funktionieren am besten aber im Verbund. Folgende Geräte könnt ihr euch jetzt im Angebot schnappen:

Das neue Pixel Tablet: Im vergangenen Jahr hat Google auch ein eigenes Tablet auf den Markt gebracht. Cool ist hier, dass der mitgelieferte Ladedock gleichzeitig ein Lautsprecher ist. So könnt ihr das Tablet auch quasi als praktische Zentrale für euer Smart-Home nutzen. Das Tablet kostet aktuell nur noch 549€ statt 679€.

Noch mehr Angebote und Infos findet ihr auf der Übersichtsseite:

