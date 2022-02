Fortnite: Neue Automatikpistole ist stärker als normale MPs – Was ist der Unterschied?

Was sagt ihr zu der neuen Waffe? Findet ihr sie gut? Oder möchtet ihr eher die alten Modelle wieder im Kampf einsetzten, da sie für euch zu den besten zählen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht.

Was ist der Unterschied? Beide Waffen haben überragende Werte was Nachladerate, Feuerrate und den Schaden angehen. Jedoch übertrifft das neue Modell die alten MPs mit einem wichtigen Aspekt und das ist Genauigkeit.

Was kann die Automatikpistole? Die neue Automatikpistole ähnelt dem Aussehen einer gewöhnlichen Uzi. Die neue MP verschießt mit einem überdurchschnittlich großen Magazin viele Kugeln und das in wenigen Sekunden. Mit einem leeren Magazin muss niemand lange rumrennen, da das Nachladen schnell vonstattengeht.

In Fortnite wurde am Abend des 8. Februars die Automatikpistole veröffentlicht. Dabei kann dieses neue Schießeisen nicht nur allgemein glänzen, sondern übertrifft sogar seinen älteren Bruder: Die Maschinenpistole. Was sie besser macht und ob es sich lohnt sie ins Loadout zu stecken erfahrt ihr hier.

