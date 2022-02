Neues Event in Fortnite schenkt euch 2 kostenlose Items – So bekommt ihr sie

Fortnite spendiert euch wieder einmal coole und kostenlose Items, die ihr ohne viel Aufwand erspielen könnt. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr euch dafür qualifizieren könnt und was ihr für das Event “Liebe liegt in der Luft!” so alles tun müsst.

Was ist das für eine Aktion? In dieser Aktion sorgt Epic mit kleinen Geschenken für eine Chance, den Kreativ-Modus besser kennenzulernen. In ihm lassen sich lustige Matches mit Freunden spielen oder waghalsige Death-Runs starten.

Dabei müsst ihr euch dazu registrieren und habt dann die Chance, zwei Items abzustauben. Wir zeigen euch, wie ihr das macht.

Kreativ Wahnsinn – Zwei Items für den Valentinstag

Die Items in dieser Aktion halten sich vom Aussehen im Romantik-Bereich auf. Sie sind an den Valentinstag angelehnt:

Zwei romantische Items

Diese Items gibt es zu verdienen:

Emoticon “Es herrscht Liebe!”

Spitzhacke “Herzkeule”

Wie bekomme ich sie? Dazu müsst ihr euren Account mit der Seite von Fortnite: Kreativ-Wahnsinn verknüpfen.

Habt ihr das getan, erhaltet ihr das Emoticon. Um die Spitzhacke zu ergattern, müsst ihr 30 Minuten lang die Kreativ-Wahnsinn-Map zocken. Diese findet ihr im Kreativ-Hub. Falls ihr jedoch den Map-Code benötigt, lautet er wie folgt: 7266-3680-0768

Wann läuft das ab? Parallel zu diesem Event könnt ihr eine Chance gewinnen, mit eurem Lieblingsinfluencer 100.000 $ abzustauben. Deshalb nehmen wir an, dass das Ablaufdatum für die Deathruns mit den Influencern auch dieses Datum ist, welches für die Items gilt.

Deshalb glauben wir, dass ihr vom 7. Februar bis zum 22. Februar Zeit habt, die Items abzustauben.

Wie gewinne ich die 100.000 $ ? Um mit eurem Influencer wie HeyStan oder Standartskill mit zu zocken, müsst ihr den Death-Run in einer Bestzeit abschließen. Dabei geht ihr wie folgt vor:

Registriert euch auf der Webseite mit eurem Epic Games-Konto.

Spielt die Kreativ-Wahnsinn-Karte. Ihr könnt über den Entdecken-Bildschirm oder durch Eingabe des Inselcodes auf die Karte zugreifen.

Nehmt euren Versuch auf der Kreativ-Wahnsinn-Karte auf.

Wählt euren Lieblings-Creator.

Ladet euer Video auf YouTube hoch.

Teilt den Link zu eurem Video und eure Bestzeit auf der Webseite.

Habt ihr das erledigt, müsst ihr bis zum 22. Februar warten. Bis dahin werden alle eingesendeten Videos durchgeschaut und die glücklichen Finalisten gekrönt. Danach müsst ihr vom 26 – 27. Februar gegen acht Influencer verschiedener Regionen antreten und zusätzlich gegen ihre Community bestehen.

Habt ihr und euer Influencer euch qualifiziert, tretet ihr gegen die anderen Finalisten am 12. März im Finale an. Die Gewinner erhalten dann das Preisgeld.

Was haltet ihr von dem Event? Findet ihr es cool und werdet ihr da mitmachen? Oder ist das nichts für euch und ihr werdet nur die kostenlosen Items abstauben? Lasst es uns wissen!