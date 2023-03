FIFA 23: Server Down am 13. März – Spieler sehen „Pflicht-Update gescheitert”

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Weiterhin ist es außerdem möglich, Offline-Modi zu nutzen. Man kann also problemlos in eine Anstoß-Partie gegen Freunde einsteigen oder im Karrieremodus die eigene Mannschaft nach vorne bringen.

Was ist mit der Companion App? Nach aktuellem Stand sind weder die Companion App, noch die Web App von den Problemen betroffen. Dementsprechend ist es aktuell möglich, zumindest dort am Transfermarkt teil zu nehmen oder SBCs zu lösen und Ähnliches.

Server-Probleme in FIFA 23: Wer sich aktuell in FIFA 23 anmelden möchte, bekommt sofort die Meldung “Deine Verbindung zu den EA-Servern wurde unterbrochen”. Dort wird man lediglich auf eine Support-Seite von EA hingewiesen.

In FIFA 23 gibt es am 13. März 2023 Server-Probleme. Ein Nutzen der Online-Features ist nach aktuellem Stand nicht möglich.

