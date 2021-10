Nach Niederlage in FIFA 22: Berühmter YouTuber zerstört seinen Controller brutal

In FIFA 22 können die Emotionen ganz schön hochkochen. So auch bei FIFA-Streamer und YouTuber Castro1021, der seine Wut an seinem Controller auslässt und diesen komplett zerstört.

Dass FIFA ganz schön wütend machen kann, wird wohl jedem Spieler der Fußballsimulation bekannt sein. Die FIFA-Reihe dürfte weltweit schon für so einige zerstörte Controller gesorgt haben. Denn immer wieder tauchen Bilder und Videos von Spielern auf, die ihre Controller zerstören und wütend durch das Zimmer schmeißen.

Doch, wie Castro1021 (3,1 Mio. Follower) seinen Controller zerstört ist besonders brutal.

Das ist passiert: In einem Livestream auf Twitch (am 6. Oktober 2021) spielte Castro1021 ein Online-Draft-Match in UItimate Team. Es ist die 91. Minute und der Streamer liegt 2:1 zurück. Er braucht noch ein Tor, um sich in die Verlängerung zu retten. Verliert er, ist er aus dem Draft-Turnier ausgeschieden.

Er befindet sich in guter Position vor dem Tor und schießt. Doch der Torhüter kann den Ball abwehren und das Spiel wird kurz darauf abgepfiffen.

Zu viel für Castro. Er fängt an zu schreien und konzentriert all seine Wut auf den unschuldigen Controller. Er hämmert diesen mehrmals auf seinen Tisch und schmettert ihn anschließend mit voller Wucht auf den Fußboden.

Hier könnt ihr euch den Clip anschauen:

Funktionieren sollte der Xbox Controller nach dieser Attacke wohl nicht mehr. Castro inspiziert den Controller nach seinem Wutanfall nochmal und besorgt sich kurz darauf einen neuen.

Wie geht ihr mit Niederlagen in FIFA um? Habt ihr auch schon mal einen Controller zerstört? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr Castro1021 mit besser Laune sehen wollt, dann könnt ihr euch hier anschauen, wie er gegen Bayernprofi Alphonso Davies gespielt hat:

