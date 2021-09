FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was sagt ihr zu dem Duell der beiden? Wünscht ihr auch so ein Team, wie das von Davies? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

Interessant ist vor allem der Ablauf des Spiels, denn früh ging Castro1021 mit 3 Toren in Führung. Bereits in der 30. Spielminute stand 3:0 für den YouTuber. Doch der Fußballprofi ließ sich nicht beirren und holte tapfer auf. Er schoss ein Tor nach dem anderen, bis es zum Abpfiff 4:3 für Davies stand.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist passiert? Der berühmte FIFA-YouTuber Castro1021 (1,88 Mio Abonnenten) hat ein Video veröffentlicht, in dem er ein Freundschaftsspiel mit Bayern-Profi Alphonso Davies spielt und gleichzeitig ein gemütliches Gespräch führt. Besonders auffällig: Beide haben bereits richtig starke Teams mit absoluten Top-Karten.

Insert

You are going to send email to