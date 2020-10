FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Wenn man einen bisschen auf seinem Twitch-Kanal rumstöbert, dann findet man auch ein zweites Video, in dem der FIFA-Streamer einen Controller mit Wucht auf den Boden schmeißt. Damals noch in FIFA 18:

Es war nicht der erste Ausraster: Der Streamer hat schon mehrere Situationen übertragen, in denen er äußerst lautstark auf Situationen in FIFA reagiert.

Was ist passiert? In einem Stream auf twitch hat Kamyk eine Partie FUT Draft in FIFA 21 gespielt. Zuerst redet er noch gut gelaunt mit seinen Zuschauern, doch die gute Laune verschwindet schnell, als er ein Gegentor kassiert. Einen klassischen Einschieber, den der Gegner auch noch direkt in die Mitte des leeren Tores schießt.

In FIFA 21 können die Emotionen ganz schön hochkochen. So auch bei einem Twitch-Streamer, der seinen Controller auf wirklich brutale Art und Weise zerstört hat.

