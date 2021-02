FIFA 21: TOTW 22 ist da, bringt 2 richtig gefährliche Angreifer

Das neue TOTW 22 ist ab sofort in FIFA 21 verfügbar. Und einige Karten des Team of the Week sehen richtig nützlich aus.

Wann kommt das TOTW 22? Das Team of the Week 22 ist ab jetzt – also Mittwoch, den 24. Februar, 19:00 Uhr – in FIFA 21 verfügbar. Die Karten bleiben eine Woche lang in den Packs enthalten, bevor sie vom nächsten TOTW ersetzt werden.

So kriegt ihr Karten aus dem TOTW: Ihr könnt die Karten aus Packs ziehen, braucht aber gerade für Top-Spieler eine Menge Glück. Alternativ kriegt ihr sie auf dem Transfermarkt, wo sie allerdings teuer sein können. Zu guter Letzt gibt es sie noch als Player Pick in den Weekend League Belohnungen, wenn ihr einen entsprechenden Rang erreicht habt.

Welche Spieler sich diese Woche eine TOTW-Karte durch starke Leistungen im realen Fußball gesichert haben, zeigen wir euch hier.

TOTW 22 mit Ronaldo und Rashford

Hier ist das komplette TOTW 22: Im neuen TOTW sind so einige starke Karten dabei. Hier ist die Übersicht:

TW: Handanovic (90)

RV: Lucas Vazquez (85)

IV: Keane (84)

IV: Romero (84)

LM: Rashford (89)

ZM: Bernardo Silva (89)

ZM: Luis Alberto (87)

ZM: De Paul (84)

ST: C. Ronaldo (95)

ST: Haller (84)

ST: Isak (82)

Bank:

TW: Rui Patricio (86)

IV: Maripan (81)

ZOM: Younes (84)

LM: Caio (82)

LM: Steffen (82)

LM: Mavididi (81)

ST: Kangin Lee (80)

TW: Phillips (80)

IV: Van den Bergh (76)

RF: Lucas Piazon (78)

ST: Berisha (77)

RF: Wilks (76)

Die besten Karten im TOTW 22

Die Top 3 im neuen TOTW 22

Cristiano Ronaldo führt das TOTW 22 mit seiner neuen 95er-Karte im Sturm natürlich an. Der Portugiese gehört zu den Besten der Welt und ist mit Tempo, starken Dribblings und irrem Abschluss ausgestattet. Diese Karte gehört zu den besten in Ultimate Team.

Marcus Rashford hat zwar im Vergleich „nur“ eine 89, doch Rashford gehört zu einigen Meta-Spielern, die einfach besser sind, als ihre Werte. Da die Werte dieser TOTW-Karte aber auch schon stark aussehen, dürfte der Engländer offensiv eine echte Waffe sein.

Mit Handanovic hat es ein Torhüter ins TOTW 22 geschafft, der nun die 90 knackt. Der Torhüter ist grundsätzlich ein sehr sicherer Rückhalt und dürfte gerade in der Serie A für Verstärkung sorgen, wenn ihr für euer Team einen neuen Torhüter sucht.

Auch neben diesen Karten sind noch einige spannende Spieler dabei. Bernardo Silva etwa hat eine sehr stark aussehende 89er-Karte im zentralen Mittelfeld bekommen, die mit sehr hohem Dribbling glänzt. Dazu kommen weitere hohe Werte für Lucas Vazquez (85), Luis Alberto (87) oder Rui Patricio (86).

Die Bundesliga im TOTW 22

Ein Bundesliga-Duo hat es auch geschafft

Auch die Bundesliga ist wieder dabei, allerdings nicht mit absoluten Top-Karten.

Amin Younes von Eintracht Frankfurt steht nach einer starken Leistung am Wochenende mit einer 84er-Karte ganz oben in der Bundesliga-Auswahl.

Wolfsburgs Steffen hat eine 82er-Karte auf LM bekommen, die aber eher durchschnittlich ist. Ihre Top-Werte liegen aber bei Tempo und Dribbling.

Ihr sucht noch nach Verstärkung für euer Team, die ihr ohne Münzen bekommt? Dann schaut mal bei den Icon Swaps 2 in FIFA 21 vorbei.