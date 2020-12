FIFA 21 TOTW 12: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Am nächsten Mittwoch, den 16. Dezember, veröffentlicht EA das neue TOTW 12 (Team of the Week) in FIFA 21 Ultimate Team. Doch welche Spieler könnten dabei sein? Hier erfahrt ihr, wer einen Platz im neuen Team der Woche ergattern könnte.

Was ist das Team der Woche? Für das Team der Woche wählt EA Sports in jeder Woche 23 Spieler aus, die im realen Fußball gute Leistungen gezeigt haben. Diese Spieler werden dann mit verbesserten Inform-Karten belohnt, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: In jeder Woche versucht die FUT-Community zu erahnen, welche Spieler es in das TOTW schaffen könnten. Hierbei werden sich die Leistungen der Spieler genau angeschaut und Vorhersagen erstellt.

Man sollte jedoch bedenken, dass die Predictions keine Garantie sind und durchaus vom richtigen TOTW abweichen können.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem hervorragend genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Hier verraten wir euch, wie das funktioniert:

Die Vorhersage zum Team of the Week 12 in Ultimate Team

Der bekannte FIFA-YouTuber KieronSFF hat Vorhersagen zum nächsten Team der Woche getroffen.

Torhüter

TW: Consigli (US Sassuolo)

TW: Guaita (Crystal Palace)

Verteidiger

RV: Tavernier (Rangers)

RV: Carvajal (Real Madrid)

LV: Steinhart (1860 München)

RV: Masopust (Slavia Prag)

Mittelfeldspieler

ZM: Barella (Inter Mailand)

LM: Bamba (OSC Lille)

ZOM: Zelarayan (Columbus Crew SC)

ZM: Allan (Everton)

ZM: Pellegrini (Roma FC)

ZM: Toornstra (Feyenoord Rotterdam)

RM: Wamangituka (VfB Stuttgart)

ZM: De Jong (FC Barcelona)

RM: Lozano (SSC Neapel)

Stürmer

RF: Antony (Ajax Amsterdam)

ST: Mancuso (Empoli)

ST: Collins (Luton Town)

ST: Benedetto (Marseille)

ST: Vardy (Leicester City)

ST: Junker (FK Bodø/Glimt)

ST: Stuani (FC Girona)

MS: Dybala (Juventus Turin/Piemente Calcio)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 12

Diesen Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

Silas Wamangituka machte ein starkes Spiel beim überraschenden 5:1 Sieg gegen Borussia Dortmund und konnte beim Abpfiff 2 Tore und eine Vorlage vorweisen. Eine Leistung, mit der sich der Stuttgarter, seine erste Inform-Karte verdient haben dürfte. Ob er wirklich dabei ist, erfahren wir am Mittwoch.

So könnte die Inform-Karte von Wamangituka aussehen

Falls ihr nach Abwechslung in Ultimate Team sucht, dann schaut mal in der Silber-Lounge vorbei. Hier findet ihr Spieler-Tipps für den beliebten Silber-Modus.