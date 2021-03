FIFA 21: FUT Birthday Predictions – Wann startet das Event?

In FIFA 21 warten Spieler auf den FUT Birthday. Wann startet das Event und was könnte es bringen? Wir schauen auf die Predictions zum FUT Birthday Event.

Das ist der FUT Birthday: Der FUT Birthday ist ein Event, das regelmäßig einmal im Jahr stattfindet. Dort wird der Geburtstag von Ultimate Team mit neuen Karten und verschiedenen Event-Inhalten gefeiert.

Wann findet der FUT Birthday statt? In der Regel startet der FUT Birthday Ende März in Ultimate Team. Viele Spieler hatten bereits am 19. März mit dem Event gerechnet – dem eigentlichen Geburtstag des Modus, der gut gepasst hätte. Allerdings blieb ein Release erstmal aus. Ein Blick auf die vergangenen Jahre:

Da Events in FIFA 21 in der Regel an einem Freitag starten, wäre der FUT Birthday mit Blick auf die vergangenen Starttermine in diesem Jahr am 26. März denkbar. Offiziell ist dies aber nicht – sobald es weitere Informationen gibt, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Zu bedenken ist dieses Jahr zudem, dass FIFA 21 einige gewohnte und altbekannte Events verändert hat. So wurden aus Ultimate Scream die “Rulebreakers”, während “FUTmas” in “FUT Freeze” verwandelt wurde. Es wäre also auch möglich, dass der FUT Birthday ebenfalls abgewandelt wird.

Predictions zu Event-Inhalten am FUT Birthday

Was bringt das Event? Der FUT Birthday ist nicht unbedingt auf eine bestimmte Reihe von Spielern oder Inhalten festgelegt. Während bei “Future Stars” beispielsweise nur mit Talenten gerechnet werden kann, war der FUT Birthday in den letzten Jahren bunt aufgestellt.

In FIFA 20 lieferte der FUT Birthday zwei Teams, die mit veränderten Skill-Moves und Werten bei dem schwachen Fuß ausgerüstet waren. Es erschien etwa ein Rashford, der auch noch 5 Sterne auf dem schwachen Fuß hatte, oder ein Hazard mit 5-Sterne-Skills.

In FIFA 19 wurden Spieler mit Positionswechseln veröffentlicht. Nun spielte Salah plötzlich als Linksverteidiger oder Ibrahimovic als Innenverteidiger. So lief es auch 2018.

In FIFA 18 konzentrierte sich der FUT Birthday auf vergangene Favoriten, wie Sturridge, Doumbia oder Esswein.

In FIFA 19 wurde an Positionen der Spieler gedreht

In welche Richtung der diesjährige Birthday gehen wird, ist derweil noch offen – ebenso, welche Spieler erscheinen werden. Die vergangenen FUT Birthday Teams brachten allerdings echte Top-Karten, womit man voraussichtlich auch dieses Jahr rechnen kann.

Möglich wäre beispielsweise eine Spezialkarte für Ferland Mendy, der als absolute Top-Meta-Karte bekannt ist, aber noch keine Spezialversion in FIFA 21 hat. Außerdem fehlten Messi und Ronaldo trotz starker Leistungen im TOTW 25, was einige als Hinweis sehen, dass sie im nächsten Event eine Spezialkarte bekommen könnten.

Mehr Hinweise gibt es derzeit noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass ein neuer Ladebildschirm in FUT im Vorfeld Andeutungen machen wird, sollte das Event am Freitag starten. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Was könnte noch anstehen? Neben den Promo-Teams stehen in FIFA 21 im Grunde immer Zusatzinhalte zu Events an, wie beispielsweise Wochenaufgaben und SBCs. In der Vergangenheit gab es zum FUT Birthday etwa “FUT-Favoriten-SBCs”, die ein paar klassische FUT-Spieler verbessert mitbrachten. In den Aufgaben konnten sich Spieler im letzten Jahr starke Karten für Bellarabi und Lucas Paqueta erspielen. Auch dieses Jahr ist mit ähnlichen Inhalten zu rechnen.

Sicher ist hingegen, dass am Freitag die neue Season in Ultimate Team startet und unter anderem die zweite Rutsche der Icon Swaps 2 bringt. Hier sollte man also rechtzeitig die fehlenden Aufgaben abschließen, um keine Token zu verpassen. Die besten Kombinationen für Icon Swaps 2 findet ihr hier.