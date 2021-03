FIFA 21: TOTW 25 ist jetzt live, doch ausgerechnet Ronaldo fehlt

Das TOTW 25 in FIFA 21 ist ab sofort verfügbar. Doch ein Spieler, den viele in den TOTW Predictions auf dem Zettel hatten, fehlt im Team of the Week.

Wann kommt das TOTW 25? Das neue Team der Woche ist ab sofort verfügbar. Es erschien am Mittwoch, den 17. März, um 19:00 Uhr. Es bleibt nun eine Woche lang in den Packs von FIFA 21 enthalten.

So bekommt ihr TOTW-Karten: Die neuen Event-Karten könnt ihr mit viel Glück ziehen, aber auch in den Weekend-League-Belohnungen stecken sie in Form von FUT-Champions-Player-Picks. Alternativ gibt es sie auf dem Transfermarkt zu kaufen.

Das komplette TOTW 25 mit De Bruyne und Müller

Die TOTW 25 Startelf:

TW: David Soria (84)

RV: Jesus Nacas (86)

IV: Jose Fonte (84)

LV: Tierney (84)

ZM: De Bruyne (93)

ZOM: Müller (89)

ZM: Koopmeiners (86)

RM: Politano (84)

ST: Martinez (89)

ST: Weghorst (86)

MS: Diogo Jota (85)

TOTW 25 Bank und Reserve:

TW: Gikiewicz (84)

IV: Trauner (83)

RM: Wamangituka (82)

ZOM: Pasalic (81)

ST: Gomis (85)

MS: De Preville (81)

ST: Iheanacho (80)

LAV: Sorinola (64)

ZOM: Zhemaletdinov (79)

ST: Dursun (79)

ST: Vlahovic (78)

ST: Uhre (75)

Die Top 3 im TOTW 25

Schaut man auf die Gesamtwerte im neuen Team of the Week, haben diese Spieler die am höchsten bewerteten Karten.

Die 3 besten Karten im TOTW 21

Kevin de Bruyne hat eine 93er-Karte im zentralen Mittelfeld bekommen und steht eindeutig an der Spitze des neuen Teams der Woche. Der Mittelfeldspieler hat durch die Bank starke Werte und ist der perfekte Lenker für euer Team. Nur einfach zu bekommen wird er nicht sein.

Auf Platz 2 folgt Inter Mailands Martínez, der eine richtig starke Stürmer-Karte bekommen hat (89). Der Argentinier bietet Tempo, Dribbling und Schusswerte, wie man sie sich vor dem gegnerischen Tor wünscht.

Thomas Müller steht auf Platz 3 der höchsten Werte im TOTW 25. An sich hat er gute Werte, was Pässe, Dribbling und Schuss angeht. Nur das Tempo bremst ihn in der Offensive ein wenig aus, auch wenn sie schonmal ein ganzes Stück schneller als seine Goldkarte ist. Die Moments-SBC-Karte für Müller (ebenfalls 89) war allerdings besser, was die Werteverteilung angeht.

Cristiano Ronaldo fehlt im TOTW 25

Eine weitere TOTW-Karte blieb trotz Hattrick aus

Ein Spieler, mit dem viele für das TOTW 25 gerechnet hatte, war Cristiano Ronaldo. Schließlich schoss der Portugiese am Wochenende einen lupenreinen Hattrick beim 3:1 gegen Cagliari. Doch die drei Tore innerhalb der ersten Halbzeit reichten offenbar nicht aus, um Ronaldo eine TOTW-Karte einzubringen.

Stattdessen bleibt seine 95er-Karte aus dem TOTW 22 die bislang letzte Inform-Karte des Angreifers. Im neuen TOTW hätte er mit einer weiteren Inform-Karte die Top-Position eingenommen.

Eine Ronaldo-Karte hätte dem aktuellen TOTW ein wenig mehr Spannung verliehen. Zuletzt war es öfter so, dass das TOTW kaum noch mit aktuellen Promo-Karten anderer Events mithalten konnte – was wiederum die Weekend-League-Belohnungen schwächt.