In FIFA 20 ist das TOTW 24 (Team of the Week) jetzt offiziell bekannt. Hier erfahrt ihr, welche Spieler es in das neue Team der Woche geschafft haben.

Nachdem in der letzten Nacht bereits versehentlich Inform-Karten aus dem neuen TOTW 24 in Packs gelandet sind, hat EA nun offiziell das neue Team der Woche vorgestellt.

Was ist das Team of the Week? Das Team der Woche besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Spieltag herausragende Leistungen erbracht haben. Sie erhalten neben einem Platz im TOTW zusätzlich verbesserte Inform-Karten.

Die Auswahl der Spieler übernimmt dabei EA Sports.

Die Highlights im aktuellen TOTW: Die Karte mit dem höchsten Rating hat in dieser Woche Robert Lewandowski (93). Stark sind jedoch auch die neuen TOTW-Karten von Aubameyang (89), Bruno Fernandes (88), Kolarov (87) und Koke (86).

Diese Bundesligaspieler sind dabei: Lewandowski führt die Bundesliga-Kicker im aktuellen TOTW mit einem Gesamtrating von 93 an. Besitzer seiner Headliner-Karte können sich freuen, denn diese steigt nun im Rating.

Zudem sind Cordoba (84), Zagadou (82) und Nkunku (81) ebenfalls mit starken Karten im aktuellen TOTW vertreten.

So stark ist die TOTW-Karte von Lewandowski: Der Stürmer vom FC Bayern erhält in dieser Woche bereits seine dritte Inform-Karte in FUT 20.

Diese erhält die gleichen Werte, wie seine 93er Headliners-Karte und ist damit richtig stark und ein guter Sprung gegenüber seiner 91er TOTW-Karte.

Geschwindigkeit: 79 -> 83

Schießen: 88 -> 91

Passen: 77 -> 80

Physis: 81 -> 84

Das ist das Team of the Week 24

Alle Karten im TOTW 24

TOTW 24 – Startelf

TOTW 24 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 24: Ihr könnt die neuen Inform-Karten ab heute, den 26. Februar um 19:00 Uhr, in verschiedenen Packs finden.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

In Packs: Wenn ihr euch dazu entschließt Packs zu öffnen, dann könnt ihr, mit etwas Glück, neue Inform-Karten aus diesen Sets ziehen:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Ihr könnt die neuen TOTW-Karten allerdings auch auf dem FUT-Transfermarkt für Münzen kaufen. Denkt aber daran die Preise zu vergleichen, bevor ihr zuschlagt.

