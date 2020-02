In FIFA 20 steht heute Abend das neue Team of the Week an. Doch manche Spieler hatten offenbar bereits letzte Nacht einige der neuen Karten in Packs.

Wann kommt das TOTW? Normalerweise wird das Team of the Week am Mittwochnachmittag, um 16 Uhr vorgestellt. Dann wird es um 19 Uhr im Spiel vorgestellt. Doch an diesem Mittwoch scheint etwas schief gegangen zu sein.

Spieler finden Karten zu früh: In der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch ist das neue TOTW 24 offenbar schon in Packs gelandet. Spieler berichten, bereits einige der Karten, die auch in den Predictions genannt wurden, gezogen zu haben.

Welche Spieler waren dabei?

Diese Spieler wurden gezogen: Auf reddit und Twitter haben bereits einige Spieler ihre Fünde geteilt. So hatte Twitter-User „Ben“ offenbar das Glück, sich neue Lewandowski-TOTW-Karten gesichert zu haben:

Das würde bedeuten, dass auch Lewandowskis Headliners-Karte um einen Punkt verbessert werden dürfte. Reddit-User Coltray94 sackte frühzeitig eine neue TOTW-Karte für Bruno Fernandes ein:

Weitere Spieler, die bereits gefunden wurden, sind:

Kolarov

Zagadou

Nkunku

Koke

Muslera

Aubameyang

Pena

Burke

Pallois

Remy

Mittlerweile scheint das verfrühte TOTW wieder aus den Packs entfernt worden zu sein. Auf Reddit zeigen Spieler aktuelle Normal-Karten der TOTW-Spieler, was bedeutet, dass die Spezialkarten nicht mehr in Packs zu finden sein dürften. Welche Karten noch im Team landen, wird sich spätestens heute Nachmittag zeigen, wenn das TOTW offiziell vorgestellt wird.

Der TOTW-Schnellschuss reiht sich damit ein in eine Reihe kurioser Fehler, die EA in dieser FIFA-Saison bereits unterlaufen sind. Schon in FIFA 19 kam es immer wieder zu ungewöhnlichen Pannen, die Fans am Ende sogar in einer umfassenden Liste zusammentrugen.

Aktuell könnt ihr euch noch eine starke Karte von Joshua Kimmich sichern – so klappt es: