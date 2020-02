FIFA 20 TOTW 24: Die Predictions zum neuen Team der Woche

In FIFA 20 gibt es nun Predictions für das TOTW 24 (Team of the Week). Wie das nächste Team der Woche aussehen könnte, erfahrt ihr hier. Gute Chancen auf einen Platz haben Messi, Aubameyang und Gnabry.

Was sind TOTW Predictions eigentlich? Bei den Vorhersagen zum Team der Woche handelt es sich um Einschätzungen der Community. Es wird versucht vorherzusagen, welche Spieler in das nächste TOTW kommen könnten.

Dabei wird ganz genau auf die Leistungen der Spieler vom letzten Wochenende geschaut.

Vorhersage zum Team of the Week 24 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von Austor – FIFA Prediction and More:

Torhüter:

TW: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)

TW: Aitor Fernández (Levante UD)

Verteidiger:

LV: Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

LV: Nacho Monreal (Real Sociedad)

IV: Guillermo Maripán (AS Monaco)

IV: Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Mittelfeldspieler:

ZM: Iñigo Eguaras (Real Zaragoza)

ZM: Koke (Atlético Madrid)

ZM: Christopher Nkunku (RB Leipzig)

ZM: Sergio Peña (FC Emmen)

ZM: Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

ZOM: Bruno Fernandes (Manchester United)

ZOM: Serge Gnabry (Bayern München)

LF: Francis Amuzu (Anderlecht)

LF: Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal)

RF: Lionel Messi (FC Barcelona)

RM: Renato Steffen (VfL Wolfsburg)

Stürmer:

MS: Dominik Stroh-Engel (SpVgg Unterhaching)

ST: Alexander Sørloth (Trabzonspor)

ST: Loïc Rémy (LOSC Lille)

ST: Jhon Córdoba (1. FC Köln)

ST: Jonathan David (AA Gent)

ST: Edin Džeko (AS Rom)

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

Mögliche Bundesligaspieler im TOTW 24

Diese Kicker aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Serge Gnabry war an allen 3 Toren von Bayern beim knappen 3:2 Sieg gegen den SC Paderborn beteiligt. Er lieferte 2 Torvorlagen und schoss 1 Tor selbst. Eine zweite Inform-Karte wäre für diese Leistung durchaus vorstellbar.

So könnte die 2. Inform-Karte von Gnabry aussehen

Oliver Baumann, der Torwart von Hoffenheim, machte ein richtig starkes Spiel und sicherte seiner Mannschaft mit seinen 9 Paraden einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach. Für diese starke Leistung hätte er durchaus seine zweite Inform-Karte in FUT 20 verdient.

Christopher Nkunku war der beste Spieler auf dem Platz beim 5:0 Sieg von RB Leipzig gegen Schalke 04. Er lenkte das Spiel und war mit 4 Vorlagen an fast allen Toren beteiligt. Eine TOTW-Kare sollte für ihn drin sein.

Exequiel Palacios spielte auffällig und fiel vor allem durch seine vielen genauen Pässe auf. Ob das allerdings reicht für einen Platz im TOTW 24? Am Mittwoch werden wir es sehen.

Renato Steffen schoss 2 Tore beim 4:0 Sieg von Wolfsburg gegen Mainz und hatte dazu eine sehr starke Passquote. Ob das für einen Platz im TOTW 24 ausreicht, kann uns nur EA beantworten.

Jhon Córdoba war der „Man of the Match“ beim sensationellen 5:0 Erfolg vom 1. FC Köln gegen Hertha BSC Berlin. Er schoss 2 Tore und bereitete ein weiteres vor. Dafür sollte eine Inform-Karte definitiv drin sein.

Dann erscheint das TOTW 24: Ihr könnt die neuen Inform-Karten des TOTW 24 ab Mittwoch, den 26. Februar um 19:00 Uhr in FUT 20 finden.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Um schnell in Ultimate Team an ein paar Münzen zu kommen, kann man auch die TOTW Predictions nutzen. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst: