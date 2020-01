In FIFA 20 ist es an der Zeit für das TOTW 20 (Team of the Week). Welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind und frische Inform-Karten erhalten, erfahrt ihr hier.

Das ist das Team der Woche: Beim TOTW stellt EA Sports eine Mannschaft bestehend aus 23 Spielern zusammen, die im echten Fußball gute Leistungen erbracht haben.

Diese Spieler erhalten dann begehrte Inform-Karten, die besser sind als vorherige Inform-Karten oder die Basis-Karten der jeweiligen Spieler.

Die Highlights im TOTW 20: Die stärksten Karten können in dieser Woche Ilicic und Insigne mit Ratings von 88 vorweisen. Donnarumma (87), Ricardo Pereira (86), Goretzka (86) und Plea (86) erhalten im TOTW 20 allerdings auch starke neue Inform-Karten.

Diese Bundesligaspieler haben es geschafft: FUT-Spieler mit Bundesliga-Squads können sich über neue Inform-Karten von Goretzka (86), Plea (86) und Guerreiro (84) freuen.

Die neue Inform-Karte von Plea: Darüber können sich Besitzer der Headliners-Karte von Plea freuen, denn diese wird jetzt noch stärker durch das aktuelle TOTW.

2. Inform-Karte von Plea

Allerdings ist die neue Inform-Karte auch nicht schlecht und sollte für Spieler, die die Headliners-Karte verpasst haben, eine gute Alternative im Sturm sein.

Verglichen mit seiner ersten Inform-Karten haben sich folgende Werte am stärksten verbessert:

Geschwindikeit: 79 -> 82

Passen: 80 -> 83

Dribbling: 81 -> 84

Physis: 77 -> 80

Das ist das Team of the Week 20

Alle Karten im TOTW 20

TOTW 20 – Startelf

TOTW 20 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 20: Die neuen TOTW-Karten sind ab heute, dem 29. Januar um 19:00 Uhr, in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

Aus Packs: Die neuen Inform-Karten sind in Karten Packs verfügbar. Dabei ist die Chance allerdings relativ gering tatsächlich gute Inform-Karten zu ziehen.

Ihr könnt euer Glück aber mit folgenden Sets versuchen:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Die beste Anlaufstelle für Inform-Karten ist jedoch der FUT-Transfermarkt. Hier habt ihr schnell Zugriff auf die neuen Inform-Karten. Wartet jedoch ein paar Tage mit dem Kauf ab, denn anfangs sind die Preise häufig zu hoch.

