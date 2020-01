FIFA 20 TOTW 20: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Das TOTW 20 (Team of the Week) erscheint am Mittwoch in FIFA 20. Doch schon heute gibt es Predictions für das neue Team der Woche. Wir verraten euch, welche Spieler dabei sein könnten.

Was sind TOTW Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Week handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht, zu prognostizieren, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Dabei treffen die Predictions tatsächlich häufig ins Schwarze und sagen oft so einige Spieler richtig voraus.

Vorhersage zum Team of the Week 20 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von Dexerto:

Torhüter:

TW: Gianluigi Donnarumma (AC Mailand)

TW: Bartłomiej Drągowski (AC Florenz)

Verteidiger:

RV: Ricardo Pereira (Leicester City)

RV: Sean Klaiber (FC Utrecht)

IV: Francesco Acerbi (Lazio Rom)

IV: Florian Lejeune (Newcastle United)

LV: Fernando Marçal (Olympique Lyonnais)

Mittelfeldspieler:

ZM: Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen)

ZM: Jordan Henderson (FC Liverpool)

ZOM: Leon Goretzka (Bayern München)

ZOM: Rafael Silva (SL Benfica)

ZOM: Florent Mollet (Montpellier HSC)

ZOM: Neymar Jr (Paris Saint-Germain)

LM: Filip Kostić (Eintracht Frankfurt)

LM: Portu (Real Sociedad)

LM: Nathan Redmond (Southampton)

LF: Nikola Mileusnić (Adelaide United)

LF: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Stürmer:

MS: Wahbi Khazri (AS Saint-Étienne)

ST: Maximiliano Gómez (Valencia CF)

ST: Chris Wood (Burnley)

ST: Josip Iličić (Atalanta)

ST: Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

Mögliche Bundesligaspieler im TOTW 20

Diese Bundesliga-Kicker könnten es schaffen:

Jadon Sancho überzeugte mit einer starken Leistung gegen den FC Köln. Ihm gelang ein Tor und eine Vorlage beim 5:1 Sieg. Damit könnte er sich seine nächste Spezialkarte verdient haben.

So könnte die 2. Inform-Karte von Sancho aussehen

Kerem Demirbay von Bayer Leverkusen war der beste Spieler auf dem Platz gegen Fortuna Düsseldorf. Er lenkte das Spiel und bereitete 2 Tore beim 3:0 Sieg vor. Eine Inform-Karte wäre also sicherlich verdient.

Filip Kostić machte ein starkes Spiel gegen RB Leipzig und schoss ein Tor gegen den Tabellenführer. Ob er dafür seine 2. TOTW-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

Alassane Plea schoss die wichtigen Tore beim 3:1 Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05. Insgesamt gelangen ihm 2 Tore, die ihm seine 2. Inform-Karte bescheren könnten. Darüber würden sich Besitzer seiner Headliners-Karte sicherlich auch freuen, denn diese würde dadurch ein Upgrade erhalten.

Leon Goretzka spielte eine wichtige Rolle bei Bayerns 5:0 Sieg gegen den FC Schalke 04. Er glänzte mit einer hervorragenden Passquote, legte ein Tor vor und schoss zudem selbst eins. Eine Inform-Karte wäre also definitiv verdient.

Der Release des TOTW 20: Am Mittwoch, den 29. Januar, um 19:00 Uhr, sind die neuen Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Wenn ihr euch ein paar Münzen in FUT 20 verdienen wollt, dann könnt ihr dazu hervorragend die TOTW Predictions nutzen. Was ihr dabei beachten müsst, erfahrt ihr hier: