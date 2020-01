FIFA 20 TOTW 17: Die Predictions zum neuen Team der Woche

In FIFA 20 geht es weiter mit dem TOTW 17 (Team of the Week). Es erscheint zwar erst am Mittwoch, doch schon jetzt gibt es bereits Predictions für das nächste Team der Woche.

Das sind TOTW Predictions: Die Predictions zum Team der Woche helfen dabei einen Überblick zu bekommen, welche Spieler einen Platz im TOTW erhalten könnten.

Dabei wird eine Auswahl an Spielern erstellt, die am vergangenen Wochenende gute Leistungen im Fußball gezeigt haben. Oft gibt es einige Übereinstimmungen mit dem offiziellen Team of the Week von EA Sports.

Deshalb ist die Bundesliga nicht dabei: Da in vielen Ligen, wie der Bundesliga, immer noch Winterpause herrscht, besteht das neue Team der Woche vermutlich vor allem aus Spielern der spanischen und englischen ersten Liga.

Vorhersage zum Team of the Week 17 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von Dexerto:

Torhüter:

TW: Salvatore Sirigu (Turin)

TW: Cláudio Ramos (Tondela)

Verteidiger:

IV: Raphaël Varane (Real Madrid)

IV: Felipe (Atlético de Madrid)

IV: Mouctar Diakhaby (Valencia CF)

IV: Joseph Aidoo (RC Celta de Vigo)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Wilfred Ndidi (Leicester City)

ZM: Mark Noble (West Ham United)

ZM: Scott Fraser (Burton Albion)

ZM: Arturo Vidal (FC Barcelona)

ZOM: Abdoulaye Doucouré (Watford)

LF: Ricardo Horta (Braga)

LF: Jack Grealish (Aston Villa)

RM: Emiliano Buendía (Norwich City)

RF: Tyrese Campbell (Stoke City)

RF: Nicolas Pépé (FC Arsenal)

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool)

Stürmer:

ST: Nahki Wells (Queens Park Rangers)

ST: Gabriel Jesus (Manchester City)

ST: Enes Ünal (Real Valladolid)

ST: Nicky Maynard (Mansfield Town)

ST: Matt Godden (Coventry City)

ST: Ciro Immobile (Lazio Rom)

Der Release des TOTW 17: Die neuen, verbesserten Inform-Karten erscheinen am Mittwoch, den 8. Januar 2020, um 19:00 Uhr.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Um euch ein paar Münzen mit den TOTW-Predictions zu verdienen, haben wir folgende Tipps für euch: