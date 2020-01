In FIFA 20 sind jetzt die Spieler des TOTW 17 (Team of the Week) bekannt. Hier erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind und damit verbesserte Inform-Karten erhalten.

Was ist das Team of the Week eigentlich? Jeden Mittwoch wird in FUT das Team der Woche mit den dazugehörigen Inform-Karten gekürt und veröffentlicht.

Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die sich im realen Fußball durch gute Leistungen ausgezeichnet haben.

Die stärksten Karten im TOTW 17: Das beste Karte im neuen Team der Woche ist die Inform-Karte von Immobile mit einem starken Gesamtrating von 89. Varane (87), Gomez (87), Pepe (85) und Gabriel Jesus (84) können jedoch auch starke TOTW-Karten vorweisen.

Wo ist Ronaldo? Viele FUT-Spieler sind davon ausgegangen, dass Cristiano Ronaldo nach seinem Hattrick vom Wochenende im aktuellen Team der Woche dabei sein wird. Doch von ihm fehlt jede Spur.

Das lässt sich damit erklären, dass Ronaldo aktuell noch zur Wahl als 12. TOTY-Spieler steht. Sollte er diese Fan-Wahl gewinnen, wären sich Inform- und TOTY-Karte in die Quere gekommen.

Denn zwei verschiedene Spezialkarten zur gleichen Zeit sind in FUT nicht möglich.

Das ist das Team of the Week 17

Alle Karten im TOTW 17

TOTW 17 – Startelf

TOTW 17 – Auswechselspieler

Release des TOTW 17: Die neuen TOTW-Karten des Team of the Week 17, sind ab heute, dem 8. Januar 2020 um 19:00 Uhr, in FUT 20 verfügbar.

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

Aus Karten-Sets: Mit einer ordentlichen Portion Glück könnt ihr TOTW-Karten in folgenden Sets finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Günstiger ist es allerdings meistens den FUT-Transfermarkt zu nutzen. Vergleicht dort die Preise eurer Wunschkarte und schlagt zu, wenn die Karten schon ein paar auf dem Markt sind. Denn üblicherweise sinken die Preise noch etwas.

Mit dem TOTW Münzen verdienen: Die neuen Inform-Karten lassen sich auch wunderbar nutzen, um ein paar Münzen in FUT zu verdienen. Was ihr dabei beachten müsst, erfahrt ihr hier: