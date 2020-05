In FIFA 20 kommt heute, am 8. Mai, das La Liga Team of the Season So Far. Hier erfahrt ihr, welche Spieler im La-Liga-TOTSSF dabei sein könnten.

Nach dem Community-, Premier-League- und Saudi-TOTSSF erscheint heute das TOTS der ersten spanischen Liga. Zuletzt war das Bundesliga-TOTS nach dem Premier-League-TOTS erwartet worden – nun hat allerdings das La-Liga-Team Vorrang bekommen.

Wie es genau aussehen wird, wissen wir bisher noch nicht. Doch mit den Predictions können wir uns schon mal einen groben Überblick über die möglichen Top-Karten verschaffen.

Was sind TOTS-Karten? TOTS-Karten (oder TOTSSF in diesem Jahr) sind extrem starke Spezialkarten, die üblicherweise zum Ende der FUT-Saison in Ultimate Team ins Spiel kommen. Hierbei erscheinen dann regelmäßig neue Teams mit extrem aufgewerteten TOTSSF-Karten.

Die Prognose zum La-Liga-TOTSSF

Diese Predictions stammen von futhead:

So könnte das LaLiga-TOTSSF aufgestellt sein

Torhüter:

TW: Oblak (Atletico Madrid)

TW: Courtois (Real Madrid)

Verteidiger:

LV: Reguilon (FC Sevilla)

IV: Ramos (Real Madrid)

IV: Varane (Real Madrid)

RV: Carvajal (Real Madrid)

IV: Pique (FC Barcelona)

RAV: Emerson (Real Betis)

Mittelfeldspieler:

RF: Moreno (Villareal)

ZDM: Casemiro (Real Madrid)

ZM: Kroos (Real Madrid)

RF: Messi (FC Barcelona)

ZM: Parejo (Valencia)

LF: Oyarzabal (Real Sociedad)

RF: Ocampos (Sevilla)

ZM: Saul (Atletico Madrid)

ZOM: Odegaard (Real Sociedad)

ZM: Cazorla (Villareal)

RM: Fekir (Real Betis)

Stürmer:

ST: Benzema (Real Madrid)

ST: Suarez (FC Barcelona)

ST: Perez (Alaves)

ST: Avila (Osasuna)

Wann ist der Release? Das neue Team of the Season So Far der spanischen Liga erscheint heute, am 8. Mai um 19:00 Uhr in FIFA 20 Ultimate Team und ist eine Woche lang in Packs verfügbar.

So bekommt ihr die neuen TOTSSF-Karten

Aus Packs: TOTSSF-Karten könnt ihr grundsätzlich in diesen Packs finden:

Wobei die Wahrscheinlichkeit eine TOTSSF-Karte zu ziehen sehr gering ist. Da kann sich das Spielen der Weekend League aktuell schon deutlich mehr lohnen.

Auf dem Transfermarkt: Außerdem könnt ihr die TOTSSF-Karten auch auf dem FUT-Transfermarkt kaufen. Schlagt hier aber nicht direkt zu, denn oft sinken die Preise nach ein paar Tagen noch deutlich.