In FIFA 20 erwartet man für Freitag, den 8. Mai, das Bundesliga Team of the Season So Far. Wir zeigen euch die Predictions für das Bundesliga-TOTSSF.

Nach dem Community-, Premier-League- und Saudi-TOTSSF könnte am Freitag das Bundesliga-TOTS erscheinen.

Welche Spieler dabei extrem verbesserte Karten erhalten, wissen wir zwar noch nicht. Doch wir können uns mit den Predictions schon mal einen guten Überblick über die möglichen Bundesliga-TOTSSF-Karten verschaffen.

Was sind TOTS-Karten? TOTS-Karten (oder TOTSSF in diesem Jahr) sind besonders starke Spezialkarten, die üblicherweise zum Ende der Saison in Ultimate Team ins Spiel kommen. Dabei erscheinen regelmäßig neue Teams mit extrem aufgewerteten TOTSSF-Karten.

Die Prognose zum Bundesliga-TOTSSF

Diese Predictions stammen von futhead:

Torhüter:

TW: Neuer (Bayern München)

TW: Gulacsi (RB Leipzig)

TW: Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Verteidiger:

LV: Davies (Bayern München)

IV: Alaba (Bayern München)

IV: Hummels (Borussia Dortmund)

RAV: Hakimi (Borussia Dortmund)

IV: Upamecamo (RB Leipzig)

IV: Kabak (FC Schalke 04)

IV: Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeldspieler:

LM: Gnabry (Bayern München)

ZDM: Kimmich (Bayern München)

ZOM: Havertz (Bayer Leverkusen)

RM: Sancho (Borussia Dortmund)

ZM: Nkunku (RB Leipzig)

LM: Kostic (Eintracht Frankfurt)

ZOM: Müller (Bayern München)

ZOM: Sabitzer (RB Leipzig)

ZM: Serdar (FC Schalke 04)

Stürmer:

ST: Lewandowski (Bayern München)

ST: Werner (RB Leipzig)

ST: Quaison (Mainz 05)

ST: Plea (Borussia Mönchengladbach)

Wann ist der Release? In den Vorjahren war nach dem Premier-League-TOTS stets das Bundesliga-Team an der Reihe. Deswegen erwarten wir dieses für Freitag, den 8. Mai um 19:00 Uhr.

Offiziel bestätigt ist der Release allerdings nicht.

So bekommt ihr die neuen TOTSSF-Karten

Aus Packs: TOTSSF-Karten könnt ihr grundsätzlich in diesen Packs finden:

Denkt aber daran, dass die Wahrscheinlichkeit TOTSSF-Karten zu ziehen, wirklich sehr gering ist.

Auf dem Transfermarkt: Wenn ihr kein Pack-Luck habt, dann könnt ihr die TOTSSF-Karten auch auf dem FUT-Transfermarkt finden. Wartet aber ein bisschen ab, bevor ihr zuschlagt. Denn oft sinken die Preise im Verlauf des Events noch deutlich.