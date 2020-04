In FIFA 20 startet am Freitag das Team of the Season So Far (TOTSSF). Hier durften die Fans über das erste Team abstimmen und wir verraten euch, wie es aussehen könnte.

Was ist das Community Team of the Season? Bei diesem Team hatten die Fans die Zusammenstellung selbst in der Hand. Bis zum 19. April konnte auf den FUT-Community-Seiten FUTWIZ und FUTHEAD abgestimmt werden. Zur Auswahl standen Spieler, die in der bisherigen Saison 2019/2020 herausragende Leistungen gezeigt haben, es aber nie in ein Team of the Week oder Team of the Week Moments geschafft haben.

Welche 23 Spieler die meisten Votes erhalten haben, erfahren wir am Freitag. Allerdings können wir uns jetzt schon mit den Predictions ein Bild machen, welche Spieler TOTSSF-Karten erhalten könnten.

Was sind TOTS-Karten? TOTS-Karten (oder TOTSSF in diesem Jahr) sind besonders starke Spezialkarten, die zum Ende der Saison in Ultimate Team ins Spiel kommen. An jedem Freitag erscheint ein neues Team mit stark aufgewerteten TOTSSF-Karten.

Dabei ist der Sprung der Werte wirklich enorm, so sind Upgrades von 6-10 Punkten im Gesamtrating keine Seltenheit.

Beispiel FIFA 19: Reus Gold-Karte & Reus TOTS-Karte

Wann erscheint das Community-TOTSSF? Das Community-Team wird am Freitag um 19:00 Uhr in FIFA 20 Ultimate Team veröffentlicht.

Dann sind die Karten für eine Woche lang in Sets zu finden.

Die Prognose zum TOTSSF Community Team

Diese Predictions stammen von futhead:

So könnte das Community-TOTSSF aussehen

Torhüter:

TW: Courtois (Real Madrid)

TW: Leno (Arsenal)

TW: Gulacsi (RB Leipzig)

Verteidiger:

LV: Grimaldo (Benfica Lissabon)

IV: Pique (FC Barcelona)

IV: Godin (Inter Mailand)

RV: Trippier (Atletico Madrid)

IV: Gomez (FC Liverpool)

IV: Fernandinho (Manchester City)

IV: Pepe (FC Porto)

Mittelfeldspieler:

ZM: Thiago (Bayern München)

ZM: Casemiro (Real Madrid)

ZDM: Busquets (FC Barcelona)

ZOM: Brandt (Borussia Dortmund)

LM: Zaha (Crystal Palace)

ZM: Bentancur (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

ZM: Leiva (Lazio Rom)

LM: Anderson (West Ham)

Stürmer:

ST: Icardi (PSG)

ST: Falcao (Galatasaray)

ST: Thuram (Borussia Mönchengladbach)

ST: Dembele (Lyon)

ST: Edouard (Celtic)

Mögliche Bundesligaspieler im Community Team

Diese Bundesligaspieler werden hoch gehandelt:

Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Thiago Alcantara (Bayern München)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

So kommt ihr an die neuen TOTSSF-Karten

Aus Packs: Ab Freitag 19:00 Uhr sind die TOTSSF-Karten des Community Teams in folgenden Sets zu finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bedenkt aber, dass es die Wahrscheinlichkeit, TOTS-Karten zu ziehen, wirklich sehr gering ist.

Auf dem Transfermarkt: Klüger ist es daher, auf dem Transfermarkt nach euren Wunsch-TOTSSF-Spielern Ausschau zu halten. Jedoch sind hier die Preise, besonders am Anfang des TOTSSF-Events, vermutlich recht hoch.

Etwas zu warten kann sich also durchaus lohnen, denn im Verlaufe des Events sinken erfahrungsgemäß selbst die TOTS/TOTSSF-Karten erheblich im Preis.