FIFA 20: Eredivisie und CSL Team of the Season So Far ab sofort in Packs

In FIFA 20 erscheinen heute, am 25. Mai, gleich zwei neue Team of the Season So Far. Dabei handelt es sich um neue TOTS-Karten der niederländischen Eredivisie sowie der Chinese Super League (CSL).

Dann erscheinen die neuen TOTSSF-Karten: Ab heute, den 25. Mai um 19:00 Uhr, sind die TOTS-Karten (oder TOTSSF in diesem Jahr) der niederländischen sowie der chinesischen ersten Liga in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

Damit lösen die neuen TOTS-Karten die Karten des Liga-NOS-Teams der letzten Woche ab. In den Weekend League Belohnungen am nächsten Donnerstag können dann TOTSSF-Karten der Serie A, der Eredivisie und der CSL auftauchen.

Das ist das Eredivisie TOTSSF

TOTSSF Eredivisie

Diese Karten sind besonders stark: Im Team der niederländischen Eredivisie gibt es richtige Kracher, darunter: Ziyech (96), Promes (95), Van de Beek (94) und Idrissi (94).

ZOM: Ziyech (96)

LM: Promes (95)

ZDM: Van de Beek (94)

LF: Idrissi (94)

LV: Tagliafico (93)

IV: Blind (92)

RV: Dumfries (90)

ZM: Midtsjo (89)

TW: Bizot (88)

ZDM: Koopmeiners (88)

ST: Dessers (88)

Das ist das Chinese Super League TOTSSF

TOTSSF Chinese Super League

Diese Karten sind besonders stark: Das CSL-TOTS-Team bietet auch richtig starke TOTSSF-Karten wie Paulinho (95), Hulk (94), Renato Augusto (9) und Oscar (93).

ZM: Paulinho (95)

RF: Hulk (94)

ZM: Renato Augusto (94)

ZM: Oscar (93)

ST: Zahavi (92)

ST: Alex Teixeira (91)

ST: Jonathan (91)

IV: Kum Min Jae (88)

RV: Tang Miao (86)

TW: Liu Dianzuo (84)

IV: Li Ang (84)

So bekommt ihr die neuen TOTSSF-Karten

Diese Möglichkeiten gibt es: Wie immer habt ihr die Möglichkeit TOTSSF-Karten aus diesen Packs zu erhalten:

Dafür braucht man jedoch oft enormes Glück. Daher bietet es sich eher an, die Weekend League zu spielen und auf eine gute Ausbeute bei den aktuell starken Belohnungen zu hoffen. Denn schon ab 11 Siegen habt ihr eine TOTSSF-Karte sicher.

Ansonsten ist der FUT-Transfermarkt eine gute Anlaufstelle für neue TOTS-Karten. Hier sind die Preise für neue Top-Karten, besonders kurz nach Release, oft noch sehr teuer. Wartet also am besten ein paar Tage ab, um eure Wunsch-Karte zu kaufen.