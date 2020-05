FIFA 20: Serie A Team of the Season ist da – mit extrem starkem Ronaldo

Das Serie A TOTS (oder auch TOTSSF) ist ab sofort in FIFA 20 verfügbar. Das italienische TOTS bringt sehr starke Karten ins Spiel.

Serie A TOTSSF ab sofort in Packs: Das Team of the Season So Far bringt heute die Spieler der Serie A. Die TOTSSF-Karten der italienischen Liga sind ab Freitag, den 22. Mai, um 19 Uhr verfügbar.

Sie ersetzen damit das Bundesliga-TOTSSF. Außerdem könnt ihr euch einige Karten aus Wochenzielen und Squad Building Challenges sichern.

Das ist das Serie A TOTSSF

Das Serie A TOTSSF in der Übersicht

Die besten Spieler im Serie A TOTS: Die stärkste Karte im Serie-A-TOTS hat Cristiano Ronaldo mit einer 99er-Karte. Dahinter stehen Luis Alberto (97), Lautaro Martinez (96), Ciro Immobile (96), Ilicic (96) und Gomez (96).

Serie A TOTS Startelf:

Cristiano Ronaldo (99)

Alberto (97)

Martinez (96)

Immobile (96)

Ilicic (96)

Gomez (96)

De Vrij (95)

Szczesny (95)

Smalling (94)

Handanovic (94)

Milinkovic-Savic (94)

Serie A Auswechselspieler:

Dybala (94)

Nainggolan (93)

Hernandez (93)

Insigne (93)

Manolas (93)

Acerbi (93)

Cuadrado (92)

Berardi (88)

Pellegrini (88)

So kriegt ihr das Serie A TOTSSF in euer Team

Spieler in SBCs und Aufgaben: Aus den Wochenaufgaben bekommt ihr die TOTSSF-Karte von Joao Pedro (92) und die Moments Karte von Boga (89). Über eine Squad Building Challenge könnt ihr eine von zwei starken Flashback-Versionen des Brasilianers Allan für euer Team gewinnen.

TOTSSF in der Weekend League: Die aktuellen Weekend League Rewards bieten euch TOTSSF-Spieler in den Player Picks. Fahrt ihr also genug Siege ein, könnt ihr euch die begehrten Karten direkt über eure Wochenend-Leistung holen.

Ab 11 Siegen, also Rang Silber 1, gibt es die ersten TOTSSF-Karten ohne Wertebeschränkung. Ab Gold 2 habt ihr auch einen garantieren Serie-A-Spieler in den Picks. Darunter kann es euch passieren, dass ihr Picks aus dem kleineren Team bekommt, das kommenden Montag vorgestellt wird.

Umso höher ihr abschneidet, deste eher bekommt ihr gute Serie-A-Spieler in euren Picks.

TOTSSF in Packs: Auch in den Packs im Ultimate Team Shop stecken die begehrten Karten. Dort benötigt ihr aber eine Menge Glück.

Möglicherweise lohnt es sich eher, eure Münzen auf dem Transfermarkt einzusetzen, und Wunsch-Spieler direkt zu kaufen. Abwarten kann sich dabei bezahlt machen, da viele Top-Spieler aktuell stark im Preis fallen.