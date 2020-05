FIFA 20: Starkes Liga NOS Team of the Season So Far ist ab sofort in Packs

Ab sofort ist ein weiteres Team of the Season So Far in FIFA 20 zu finden. Die portugiesische Liga NOS stellt die nächsten TOTS- (bzw. TOTSSF-)Karten. Wer ist dabei?

Wann kommt das Liga NOS TOTSSF? Das neue Team ist ab sofort, also den 18. Mai um 19 Uhr, verfügbar. Jeden Montag wird eine „kleine“ Liga zum aktuellen TOTSSF-Event hinzugefügt. Diese Woche ist das die Liga NOS, die auf das Süper-Lig-Team der letzten Woche folgt.

In den Weekend League Rewards am kommenden Donnerstag können also auch Spieler aus der portugiesischen Liga auftauchen – genau wie die TOTS-Karten aus der Bundesliga.

Das ist das Liga NOS TOTSSF

Das sind die stärksten Karten: Das Liga NOS TOTSSF wird von Alex Telles (94) angeführt, der als brasilianischer Linksverteidiger in so manchem Team seinen Platz finden dürfte und beispielsweise gut zu Flashback-Militao passt. Ebenfalls eine 94 hat Rechtaußen Pizzi im Gepäck, dahinter folgen Taarabt (92) und Gabriel (92).

Liga NOS Team of the Season So Far in der Übersicht:

Alex Telles (94)

Pizzi (94)

Rafa (93)

Taarabt (92)

Gabriel (92)

Ruben Dias (91)

Marcano (90)

Vinicius (90)

Corona (89)

Paulinho (88)

Marchesin (87)

Außerdem kommen zwei weitere Spieler in Form von Wochenaufgaben und SBCs hinzu. Den Franzosen Jeremy Mathieu gibt es ab sofort als Objectives-Spieler zu holen. Luis Diaz landet in der Squad Building Challenge.

Diaz und Mathieu gibt es in Aufgaben und SBC

So bekommt ihr die Liga NOS TOTSSF Karten

Diese Möglichkeiten gibt es: Wie bereits erwähnt könnt ihr die Karten aus den aktuell starken Weekend League Rewards bekommen. Daneben gibt es natürlich die Möglichkeit, die Karten aus Packs zu ziehen. Hierfür braucht ihr allerdings jede Menge Glück. Die Karten verstecken sich beispielsweise in:

Eine weitere TOTSSF-Quelle ist der Transfermarkt. Hier könnt ihr die Karten bereits kurz nach Event-Start kaufen. Rechnet allerdings mit hohen Preisen – gerade zu Anfang. Im Laufe der kommenden Tage sollten die Preise allerdings sinken – wie übrigens auch die ein oder andere günstige Top-Karte.