ESO: Hunderte Spieler des MMORPGs protestieren in einem Kriegs-Gebiet für Frieden in der echten Welt

Im MMORPG The Elder Scrolls Online sind Spieler durch das PvP-Gebiet Cyrodiil gelaufen, um dort für Frieden in der echten Welt zu protestieren. Hunderte haben teilgenommen und niemand hat die Aktion gestört, obwohl es gerade Bonus-Belohnungen im PvP gibt. Spieler teilen nun Screenshots und Videos von dem Event.

Was war das für eine Aktion? Unter dem Titel #ESOFamAgainstWar haben sich hunderte Spieler im PvP-Gebiet Cyrodiil versammelt und friedlich protestiert. Normalerweise bekämpfen sich die drei Fraktionen dort und versuchen sich gegenseitig die Kontrolle über Burgen zu entreißen.

Doch angesichts der Lage in der Ukraine haben hunderte von Spielern beschlossen, die Waffen ruhen zu lassen und für Frieden zu protestieren. Sie veranstalteten einen Marsch quer durch das Gebiet und liefen nebeneinander, egal welche Fraktion sie repräsentierten.

Passend dazu gab es Parolen wie „PvP im Real Life ist schlecht“, „Für den Frieden“ oder „In Gedenken an die Opfer des Krieges“.

Ein Video von dem Event könnt ihr euch auf YouTube anschauen:

Wie verlief die Aktion? Ruhig. Events in PvP-Gebieten laden oft dazu ein, dass sie von Spielern unterbrochen werden. Derzeit läuft sogar ein Event mit doppelten Erfahrungspunkten im PvP.

Doch das Event verlief ohne einen Zwischenfall. Selbst blöde Kommentare im Chat blieben aus, die einige der Organisatoren befürchtet hatten. Die Spieler konnten gemeinsam und friedlich für eine bessere Welt protestieren.

Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Liveblog zu den Ereignissen in der Ukraie ( via Zeit – Bekanntgaben vom Auswärtigen Amt zum Thema Ukraine (via auswertiges-amt – Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine ( via ard