Final Fantasy XIV: Spielerin stirbt an Corona, wird von Hunderten ingame verabschiedet

Auch in der Gaming-Community werden die Spieler immer wieder mit dem Corona-Virus konfrontiert. In Final Fantasy XIV starb eine Spielerin und erhielt ingame eine große Prozession.

Was ist passiert? Es kommt in der Gaming-Community häufig vor, dass Spieler ingame ihren Freunden die letzte Ehre erweisen. So haben sich zum Beispiel:

Ähnliches geschah nun in Final Fantasy XIV. Am Osterwochenende wurde für eine Spielerin, die an Corona verstorben war, eine lange Trauerfeier gehalten.

Hunderte von Spielern versammelten sich auf dem Server Zalera und begannen eine stundenlange Prozession, die in der Stadt Ul’dah begann. Die Spieler gingen langsam im Schritttempo durch mehrere Gebiete, ihr Ziel war der Wächterbaum im Tiefen Wald.

Es handelt sich dabei nicht nur um eine schöne Ingame-Location mit einem besonders großen Baum, der mehrere Tausend Jahre alt ist. Laut der Story wohnt darin auch der mächtigste Elementar, der den Wald und seine Bewohner beschützt.

Der Wächterbaum ist eine schöne Location und spielt eine wichtige Rolle in mehreren FFXIV-Quests

Wie viele waren anwesend? Es ist schwer zu sagen, wie viele Spieler tatsächlich an der Prozession teilgenommen haben, aber die Zahl dürfte mehrere Hundert betragen.

Final Fantasy XIV hat eine interne Einschränkung dazu, wie viele Spielercharaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Daher kann man in den Videos vom Trauerzug beobachten, wie die Charaktere immer wieder erscheinen und verschwinden, weil die Obergrenze für diese Einschränkung überschritten wird.

Hier ist ein Beispiel dafür:

Der Trauerzug in Final Fantasy XIV.

Viele von ihnen schlossen sich dem Trauerzug an, ohne die Verstorbene gekannt zu haben. Sie wollten ihr einfach den letzten Respekt erweisen. Einige der Anwesenden waren auch nicht auf dem Server Zalera beheimatet, sondern hatten sich extra für die Prozession einen Charakter dort erstellt.

Viele der Teilnehmer tragen schwarze Kleidung, andere hingegen haben ihre Ausrüstung in ein sanftes Rosa gefärbt. Laut Angaben auf reddit war es die bevorzugte Farbe der verstorbenen Spielerin.

Aktionen wie diese beweisen immer wieder, dass die Gaming-Community nicht nur toxisch ist. Bei einem WoW-Spieler verstanden die Eltern zum Beispiel erst nach seinem Tod, wie glücklich er im Spiel war.