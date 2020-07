Das koreanische Entwicklerstudio Game Tales arbeitet momentan an einem neuen MMORPG. Es erscheint sogar mit Unreal Engine 5 und bietet eine interessante Besonderheit.

Was ist das für ein Spiel? Viel ist bisher noch nicht über das Projekt von Game Tales bekannt. Es handelt sich aber um ein MMORPG. Ein erstes Bild zeigt Unmengen an Schädeln, große und kleine, vor einem Dungeon-Eingang. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein Fantasy-Szenario handelt.

Was ist so besonders an dem Spiel? Es gibt gleich mehrere Besonderheiten. Die eine ist, dass es mit der erst vor wenigen Wochen angekündigten Unreal Engine 5 entsteht. Das mag etwas seltsam erscheinen, da die Version der Engine noch gar nicht verfügbar ist. Erst Anfang 2021 können Entwickler mit der Preview-Fassung arbeiten, die finale Version erscheint dann im Verlauf des kommenden Jahres.

Game Tales erklärt, dass sie derzeit mit der Unreal Engine 4.5 entwickeln und dann auf die Version 5 wechseln werden, sobald diese verfügbar ist. Das Spiel soll dann auf die neue Engine portiert werden, um von ihren vielen modernen Features zu profitieren.

Die Unreal Engine 5 bietet beispielsweise die Möglichkeit, Assets mit Millionen Polygonen zu nutzen, was über das Nanite-System dann im Spiel entsprechend umgerechnet wird, damit Spiele mit solchen Objekten auch flüssig laufen. Dabei verlieren diese Objekte aber laut Epic Games nichts von ihrer enormen Detailfülle.

Diese Grafikpracht liefert die Unreal Engine 5. Ob das MMORPG von Game Tales auch so aussieht?

Ein MMORPG in zwei Varianten

Was ist die zweite Besonderheit? Das neue MMORPG, das bisher noch keinen Namen hat, erscheint in zwei Versionen:

Eine PC-Fassung, die sich an westliche Spieler richtet.

Eine Mobile-Version speziell für den asiatischen Markt.

Wie unterscheiden sich die Versionen? Zwar handelt es sich um dasselbe Spiel, doch trotzdem unterscheiden sich die beiden Fassung deutlich voneinander:

Die PC-Fassung ist auf große Multiplayer-Elemente und aktives Spielen ausgelegt. Die Version wird sich also im Grunde so spielen, wie wir das von einem MMORPG kennen.

Die Handy-Version dagegen bietet die aus Mobile-MMOs bekannten Features wie automatische „Jagden“. Ihr werdet bestimmte Auto-Features einstellen können, bei denen der Held gewisse Ereignisse ohne euer Zutun absolvieren kann.

Wir bekommen hierzulande also eine eigene Version, die auf die Bedürfnisse und Spielgewohnheiten von europäischen und amerikanischen Spielern zugeschnitten ist.

Wann soll das Spiel erscheinen? Der Releasetermin ist für das Jahr 2022 geplant, was sehr ambitioniert klingt. Immerhin wurde das MMORPG jetzt erst angekündigt und die Unreal Engine 5 ist erst im kommenden Jahr verfügbar. Außer einem Screenshot gibt es bisher noch nichts zu sehen. Ob 2022 wirklich als Launchtermin eingehalten werden kann, ist daher zumindest fraglich.

