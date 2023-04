Epic verschenk ein Zombie-Spiel mit super Reviews auf Steam zu Ostern überall – Nur wir kriegen nichts

Der Epic Games Store ist dafür bekannt, dass dort regelmäßig Spiele verschenkt werden, die Spieler sich schnappen und für immer behalten dürfen. Jetzt zu Ostern hat man mit Dying Light ein besonderes Schmankerl im Angebot, aber wir in Deutschland gehen leer aus.

Das ist die Aktion:

Es ist gerade weltweit in den Gaming-Nachrichten, dass Epic Games zu Ostern den Zombie-Hit Dying Light verschenkt.

Das Zombie-Parcours-Spiel kam 2015 raus und erhielt zum Release ordentliche, aber keine überragenden Reviews. Doch es wurde mit Updates und neuem Content über 7 Jahre lang weiter verbessert, sodass es aktuell auf einer extrem starken Wertung bei Steam steht. Bei 276.000 Reviews steht es auf „overwhelmingly positive“ – besser geht’s nicht. Aktuell hat es noch etwa 6.000 durchschnittliche Spieler auf Steam.

Der Epic Games Store verschenkt jetzt eine Woche lang die „Enhanced Edition“ aus dem Mai 2022 vom 6. bis zum 13. April 2023.

“Wir Deutschen kriegen nur Kuhscheiße!”

Was ist das Problem in Deutschland? Wer jetzt in Deutschland freudig an Ostern in den Epic Games Store hoppelt, wird dort Dying Light nicht finden. Zwar wird Dying Light 2 feilgeboten und es sind auch zig Updates zum Spiel zu finden, aber Dying Light selbst gibt es nicht und kostenlos schon mal gar nicht.

Stattdessen bietet Epic Games „Shapez“ an, ein „Automisation“-Game, das auf den ersten Blick aussieht wie der Traum jedes Excel-Liebhabers.

Auf Twitter kommt das gar nicht gut an:

In Deutschland kriegen wir kein Dying Light, weil es von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf die Liste A der jugendgefährdenden Medien indiziert wurde. Während Dying Light 2 eine USK-18-Freigabe erhielt.

Sieht nach traurigen Ostern für Zombie-Freunde aus.

Wer sich mit Teil 2 zu Dying Light beschäftigten will:

Das Titelbild ist aus Dying Light 2 – wir haben uns nicht getraut, eins aus Teil 1 zu nehmen, das ist einfach zu brutal und in Deutschland verboten.