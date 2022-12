Mod-Entwickler sorgte in GTA Online für Geldregen bei Cheatern – Muss jetzt 88.000 € in der echten Welt zahlen

Eine Mod in GTA Online war der Grund, dass Spieler mit Geld um sich warfen. Jetzt muss der Entwickler der Mod 88.000 € an Take-Two zahlen.

Um wen gehts? Christopher Anderson ist der Entwickler von der sogenannten „Infamous“-Mod. Mit ihr konnten Spieler in GTA Online am PC haufenweise Quatsch anstellen – Rockstar Games und Take-Two sahen sich gezwungen einzugreifen, weshalb Infamous bereits seit 2018 nicht mehr verfügbar ist.

Wie sorgte der Entwickler für einen Geldregen? Die Infamous Mod von GTA Online war der Grund, weshalb viele Spiele eine Art Geldregen erlebten. So konnte sich ein Nutzer dieser Mod per Knopfdruck im Mod-Menü selbst einen Sack voll Geld geben oder einen Loop einrichten, der einem dauerhaft einen Geldsack beschert, solange dieser Loop aktiviert ist.

Ebenso gab es die Möglichkeit, allen Spielern in der Lobby Geld zu schenken. Das klingt zwar erstmal so, als sei der Weihnachtsmann in Los Santos unterwegs, war jedoch ein Problem für die finanzielle Balnce des Spiels.

Die Möglichkeiten der Mod hörten jedoch nicht bei dem Verschenken von Geld auf. So konnten sich Spieler mit ihr teleportieren, unsichtbar machen, fliegen oder mit unbegrenzter Munition um sich schießen. Und wer wird nicht gerne von einem unsichtbaren John Rambo attackiert, während er gerade versucht seine Verkaufsmissionen abzuschließen?

Warum muss Anderson 88.000 € zahlen? Take-Two und Rockstar Games sind 2018 gerichtlich gegen Christopher Anderson und die Infamous Mod vorgegangen.

Dabei stellte der Federal Court of Australia im August 2021 fest, dass Anderson mit der Verbreitung der Mod das Urheberrecht an GTA V verletzt habe. Außerdem soll er bewirkt habe, dass die Nutzer der Mod gegen die Lizenzvereinbarung und den Terms of Service von GTA verstoßen (via judgments.fedcourt.gov.au).

Darauf aufbauend ordnete das Gericht an, Anderson müsse die mit der Mod erzielten Gewinne sowie die darauf entfallenden Zinsen auflisten und an Take-Two zahlen. Gemäß eines gerichtlichen Dokuments vom 04. November 2022 haben sich die Parteien auf eine Summe von 140.000 australische Dollar (etwa 88.400 €) geeinigt (via comcourts.gov.au).

Ebenso muss Anderson die Infamous-Mod funktionsunfähig machen und alle Kopien inklusive Quellcode löschen.

