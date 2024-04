Entwickler baut sich eine eigene Grafikkarte, braucht dafür 4 Jahre – Kann jetzt Quake mit 60 FPS spielen

60 FPS in Quake ist eine beachtliche Leistung für die selbstgebaute Grafikkarte. Das sind sogar mehr Bilder pro Sekunde als bei einem Gaming-PC, der wesentlich teurer gewesen ist: Spieler baut 1.800 Euro teuren Gaming-PC, hat in Spielen nur magere 6 FPS – Dabei ist die Lösung denkbar einfach

In Zukunft will Barrie noch Leistungs-Optimierungen vornehmen. Das Wissen über sein Projekt der Allgemeinheit bereitstellen, wenn rechtliche Probleme geklärt sind.

Die Grafikkarte verfügt über genug Leistung, um damit Quake in einer 720p Auflösung mit 60 FPS darzustellen. Auf seinem YouTube-Kanal präsentiert er in einem kurzen Video die Leistung seiner Grafikkarte im Shooter aus dem Jahr 1996.

Wie jede andere normale Grafikkarte wird die FuryGPU in den PCIe-Slot eines Computers gesteckt. Beim Ausbau gelten also die gleichen Regeln, um seine Hardware nicht zu beschädigen . Mittels HDMI- oder DisplayPort-Anschluss kann ein Monitor mit dem Pixelbeschleuniger verbunden werden.

Was ist das für eine Grafikkarte? Die FuryGPU ist eine voll funktionsfähige Grafikkarte des Software-Ingenieurs Dylan Barrie. Er arbeitete insgesamt 4 Jahre allein an seinem Projekt und dokumentiert dies auf furygpu.com .

In einem Zeitraum von 4 Jahren hat der Software-Ingenieurs Dylan Barrie eine eigene Grafikkarte gebaut. Seine FuryGPU liefert genug Leistung, um Quake in 720p Auflösung mit 60 FPS zu spielen.

