Der kommende Elden Ring-DLC ist der perfekte Grund den Rollenspiel-Hit endlich nachzuholen

Elden Ring bekommt eine Erweiterung, und die erscheint schon in wenigen Monaten. Das ist der ideale Grund, das Spiel des Jahres 2022 nachzuholen.

In einem dreiminütigen Gameplay-Trailer hat FromSoftware gestern den Release ihrer Erweiterung für Elden Ring angekündigt. Der DLC mit dem Namen Shadow of the Erdtree erscheint demnach am 21. Juni 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X. Für diejenigen, die den Rollenspiel-Hit bisher noch nicht gespielt haben, ist das jetzt ein sehr guter Grund, dies nachzuholen. Denn ab sofort könnt ihr das Spiel in der “Shadow of the Erdtree”-Edition vorbestellen.

“Elden Ring: Shadow of the Erdtree”-Edition – Das steckt drin

In der neuen Edition bekommt ihr das umfangreiche Hauptspiel, zusammen mit der Erweiterung. Als Bonus gibt es noch eine Ingame-Geste. Alles in allem kostet das Bundle 79,99€. Mit dem Basis-Spiel allein könnt ihr schon hunderte Stunden in der düsteren Fatasy-Welt verbringen. Der DLC bietet euch mit komplett neuen Arealen, Bossen und Waffen nochmals zusätzliche Inhalte. Wie für ein Soulslike üblich sollen diese euch natürlich auch fordern.

Wenn sich Elden Ring bereits in eurer Spiele-Bibliothek befindet, dann könnt ihr den DLC bei Steam oder im PlayStation Store vorbestellen. Dort kostet die Erweiterung 39,99€.

Elden Ring zeigt ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“ Weitere Videos Mehr Videos für dich

Wer sich auch außerhalb des Spiels am Spiel des Jahres 2022 erfreuen will, für den könnte das Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle interessant sein. Zum Preis von 49,99€ erhaltet ihr zusätzlich ein digitales Artbook, sowie den Soundtrack des DLCs und des Hauptspiels.

In jeder Hinsicht hat die Ankündigung des Elden Ring DLCs den Hype um das Spiel erneut entfacht. Die Spieler machen sich das Spiel sogar künstlich schwerer, während sie auf Shadow of the Erdtree warten. Die Erwartungen an die Entwickler sind groß, und die Community ist zuversichtlich, dass die Erweiterung Elden Ring zu einem noch besseren Spiel machen wird.

Noch mehr spannende Aktionen und Angebote findet ihr auf unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag neue attraktive Deals aus den Bereichen Games, Hardware, Entertainment und Zubehör vor.