Diese Alternative zum Nintendo Switch Pro-Controller kostet nur halb so viel wie das Original – aber Amazon-Kunden lieben sie

Ein Pro-Controller macht sich beim Gameplay definitiv bemerkbar. Lasst euch dieses Superangebot bei Amazon nicht entgehen!

Mit diesem Controller könnt ihr eure mobilen Gaming-Momente verbessern. Er wurde extra für die Nintendo Switch entwickelt, um so bequem wie möglich zu spielen. Wenn ihr die Docking-Station besitzt, könnt ihr das von zu Hause machen oder unterwegs euren Switch-Bildschirm aufstellen und loslegen. Anhand des Angebots spart ihr 30% und bezahlt nur noch 25,19€ statt 35,99€.

Ein Pro-Controller kann eure Gameplay-Momente massiv verändern

Er verfügt über eine Bluetooth-Verbindung, die es euch ermöglicht, ihn drahtlos mit der Switch zu verbinden und ohne lästige Kabel zu spielen. Dank der Aufwachen-Funktion ist eine rasche Verbindung kein Problem.

Die Handhabung ist recht komfortable und ergonomisch – sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet. Mithilfe der Makro Turbo Funktion könnt ihr bestimmte Tastenkombinationen mit nur einem Tastendruck auszuführen. Dies ist bei schnellen Actiontiteln ein enormer Vorteil, um leichter als Sieger hervorzugehen.

Ein nettes Feature ist die RGB Licht Handle. Dadurch erhaltet ihr eine coole Optik, um die eigene Spielimmersion für euch zu erhöhen. Das Shock-Feedback mit realistischen Vibrationseffekten zieht euch noch tiefer in eure Spielabenteuer hinein, wodurch ihre viele Augenblicke erst recht nicht vergessen werdet.

Pro Ausgezeichnete Handhabung

Tolles Feature wie RGB Licht Handle

Ziemlich günstig Contra Die Verarbeitung wirkt etwas billig

Darum ist die Nintendo Switch eine der beliebtesten Konsolen

Eigentlich kann man das mit einem Wort beantworten: Es nennt sich „Flexibilität“. Durch den mobilen Einsatz, ob in der Hand oder irgendwo aufgestellt, macht sie so attraktiv. Es ist auch vorteilhaft, sie mithilfe einer Docking-Station am Fernseher anzuschließen und zugleich von einem besseren Bild zu profitieren. Bei MediaMarkt kostet diese tolle Konsole nur 288€.

Diese Nintendo Switch Spiele sind genial

Ihr sucht starke Blockbuster-Hits für den Anfang? Alle aufgelisteten Spiele sind ziemlich umfangreich und enthalten eine packende Geschichte. Vor allem die Xenoblade-Chronicles-Reihe hat es mir angetan, wobei so gut wie kein anderes Spiel es schaffte, solch eine Gänsehaut in mir zu erzeugen. Ihr müsst nicht die vorherigen Spiele gespielt haben, aber es ist trotzdem zu empfehlen.

Xenoblade Chronicles 3

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Fire Emblem Engage

Weitere Angebote

