Neo-QLED-TV 1300€ günstiger: Sichert euch jetzt Samsungs Top-4K-Fernseher zum Spottpreis

Hier kommen Film- und Gaming-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten: Bei MediaMarkt bekommt ihr das Top-Modell von Samsungs 4K-Fernsehern jetzt zum halben Preis.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei Mediamarkt gibt es gerade die Samsung Neo QLED TVs zu einem unschlagbaren Preis. Ihr spart knapp 50% auf die hochwertigen 4K-Modelle mit der Quantum-Matrix-LED-Panel Technologie, die euch ein kontrastreiches und helles Bild liefern. Ob 65 Zoll oder 55 Zoll, ihr habt die Wahl zwischen zwei Größen, die perfekt zu eurem Wohnzimmer passen.

Was sind die Vorteile eines Samsung Neo QLED TVs?

Die Samsung Neo QLED TVs sind die neueste Generation von QLED TVs, die mit einer innovativen Beleuchtungssteuerung arbeiten. Die Quantum-Mini-LEDs haben 1/40 der Größe normaler LEDs und werden mit großer Genauigkeit angesteuert, um tiefe Schwarz- und reine Weißtöne zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein beeindruckender Kontrast und eine hohe Helligkeit, die euch in jede Szene eintauchen lassen.

Doch das ist noch nicht alles: Die Samsung Neo QLED TVs verfügen auch über einen Neural-Quantum-Prozessor, der eure Inhalte mit AI Upscaling auf 4K optimiert. Egal, ob ihr YouTube-Videos, Streaming-Dienste oder Spiele nutzt, ihr werdet immer die beste Bildqualität genießen. Außerdem unterstützen die Samsung Neo QLED TVs Dolby Atmos und Object Tracking Sound, die euch einen räumlichen und dynamischen Sound bieten.

Die Samsung Neo QLED TVs sind ideal für Filmfans, die sich ein Kinoerlebnis nach Hause holen wollen. Sie unterstützen HDR10+ und HLG, die euch eine hohe Farbtreue und einen erweiterten Dynamikumfang bieten. Ihr werdet also Filme in ihrer vollen Pracht genießen, ohne Details in dunklen oder hellen Bereichen zu verlieren. Die TVs sind auch mit dem Filmmaker Mode ausgestattet, der die Bild- und Toneinstellungen automatisch an die künstlerische Vision des Regisseurs anpasst. So seht ihr Filme so, wie sie gedacht waren.

Die Samsung Neo QLED TVs sind auch perfekt für Gamer, die eine schnelle und flüssige Performance erwarten. So sind sie mit HDMI 2.1 ausgestattet, das euch 4K bei 100Hz, VRR, ALLM und eARC ermöglicht. Damit werden die Vorteile der Next-Gen-Konsolen und Gaming-PCs voll ausgenutzt, ohne Kompromisse bei der Bildqualität oder dem Sound einzugehen. Durch den geringen Input-Lag von weniger als 10 ms, bietet der Fernseher euch eine präzise und reaktionsschnelle Steuerung.

