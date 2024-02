Final Fatansy 7 Rebirth vorbestellen: Hier bekommt ihr die Fortsetzung des heiß erwarteten Remakes am günstigsten

Die wohl am meisten erwartete Spiele-Fortsetzung des Jahres erscheint in wenigen Tagen. Bei MediaMarkt schon jetzt zum Angebotspreis.

Final Fantasy 7 Rebirth ist der zweite Teil des Final Fantasy 7 Remakes, das bereits Millionen von Fans begeistert hat. Das Spiel setzt die epische Geschichte von Cloud, Tifa, Barret und Aerith fort, die sich gegen den skrupellosen Konzern Shinra und den mysteriösen Sephiroth zur Wehr setzen müssen. Wenn ihr euch dieses Abenteuer nicht entgehen lassen wollt, solltet ihr jetzt bei MediaMarkt zuschlagen. Dort könnt ihr das Spiel für die PlayStation 5 vorbestellen und dabei sparen. Statt 79,99€ zahlt ihr nur 69,99€ für das Spiel, das am 29. Februar 2024 erscheint.

Was erwartet euch in Final Fantasy 7 Rebirth?

Rebirth führt euch aus der düsteren Stadt Midgar hinaus in die weite Welt von Gaia, die ihr in einer offenen Spielwelt erkunden könnt. Dabei trefft ihr auf neue und alte Charaktere, die euch bei eurer Mission unterstützen oder behindern. Das Kampfsystem ist eine gelungene Mischung aus Echtzeit-Action und strategischen Elementen, die euch viel Freiheit und Abwechslung bieten. Das Spiel ist grafisch atemberaubend und nutzt die volle Leistung der PS5, um euch in eine lebendige und detailreiche Welt zu entführen. Final Fantasy 7 Rebirth ist ein Spiel, das ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr Fans von Rollenspielen, Fantasy oder einfach guter Unterhaltung seid.

Final Fantasy 7 Rebirth – Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Wenn ihr euch jetzt überzeugt habt, solltet ihr nicht lange zögern und das Spiel bei vorbestellen. Dort bekommt ihr das Spiel zum besten Preis und könnt euch sicher sein, dass ihr es pünktlich zum Release erhaltet. Alternativ zu MediaMarkt könnt ihr den Titel auch bei Amazon zum selben Preis kaufen.

Noch mehr gute Deals und spannende Neuerscheinungen findet ihr in unserer Deal-Übersicht. Wir suchen jeden Tag für euch nach den besten Angeboten, attraktiven Rabatt-Aktionen und neuen Produkten, die wir euch dann ausführlich vorstellen. Schaut doch mal vorbei!